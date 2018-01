Auxerre, France

Après une qualification sérieuse (5-1 à Schiltigheim, Nationale 2) en Coupe de France, samedi dernier (6 janvier), le deuxième acte de l'AJA sauce Correa c'est pour ce vendredi soir avec la réception du Havre (4ème), en championnat de Ligue 2. Une rencontre qui lance la phase retour des auxerrois dont l'objectif est, en priorité, de rapidement se sortir de cette zone dangereuse, avec seulement deux points d'avance sur le barragiste, Bourg-en-Bresse. Et même s'il demande du temps pour mettre en place ses idées et redonner de la confiance à un groupe touché par une première partie de saison à l'envers et le technicien franco-uruguayen a aussi besoin que son équipe se rassure rapidement. Mais à quelle AJA faut-il s'attendre avec Correa à la baguette?

_"_Être frileux ne nous amènera pas forcément à bon port. Être aventurier et prendre la tempête, çà peut aussi nous faire mal image Pablo Correa. Il faut être équilibré, travailler tous ensembles. Et pour gagner, il faut marquer. Je veux une équipe réaliste (face au but adverse)J, pragmatique. Il faut garder en tête qu'il nous faudra du temps pour sortir de cette situation là. Du temps par les résultats, ce n'est pas moi qui demande ce temps. Je voudrais apprendre à mon équipe à se concentrer sur l'échéance qui arrive, sans regarder le classement. Et on fera vraiment une bonne seconde partie si on est capable de se concentrer ainsi."

L'ailier auxerrois Mickaël Barreto, lors de son retour, samedi dernier, à Schiltigheim © Maxppp - Jean-François FREY

Première de Barreto en L2, retour de Yattara!

Bonne nouvelle pour Pablo Correa: la présence dans le groupe de l'ailier Mickaël Barreto, blessé sept mois après deux longues blessures (cheville et cuisse) et buteur la semaine passée pour son retour, mais aussi le retour de l'un des meilleurs joueurs auxerrois, le buteur Mohamed Yattara (5 buts, 2 passes décisives en 9 matches de L2), absent depuis près de 3 mois.

L'équipe probable côté auxerrois face au Havre:

Boucher (1) – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat- Sakhi, Adéoti (cap), Obraniak - Barreto, P. Sané, Philippoteaux.

Remplaçants : Westberg (g), Mou. Diallo, Ab. Sissako, B. Touré, Ayé, Sangaré, M. Yattara.

Absents : V. Sané, Ndicka, (blessés), Firer, Youssouf, Boto, Fumu-Tamuzo (choix).

Cette rencontre entre l'AJ Auxerre et le Havre est à vivre sur France Bleu Auxerre dès 19H45.