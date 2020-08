AJA - Prépa', mercato, hiérarchie des gardiens : Furlan fait le point avant le dernier amical contre Bordeaux

La préparation et l'état des troupes

"Ce qui est difficile à gérer, et c'est un peu pareil pour tous les clubs, c'est que normalement, on a six semaines de préparation, et au bout, tu fais ton premier match de championnat. C'est plutôt court mais c'est ce qui se fait habituellement en France. Sauf que là, on va attaquer notre huitième semaine pour la terminer sur la première journée de Ligue 2. Avec quatre mois d'arrêt à cause de la crise sanitaire, on a volontairement rallongé la préparation. Mais vu le volume et l'intensité des entraînements, avec un match amical tous les trois jours pour réhabituer les joueurs aux affrontements à 11 contre 11, l'équipe est plutôt dans le creux maintenant. Mais quelque part, c'est plutôt bénéfique. Par expérience, une préparation parfaite peut augurer le fait que tu sois au dessus de tout le monde, ça peut arriver. Mais il vaut mieux connaître des trous dans la préparation ou des moments où c'est beaucoup plus dur. Ça prouve que derrière, il va y avoir une surcompensation et des effets bénéfiques par la suite. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le trou en ce moment. Depuis huit-dix jours, il y a une forme de lassitude et de lourdeur physique et intellectuelle, mentale, liées à la préparation, aux semaines de travail intenses et aux matches tous les trois jours. Ça s'est vu lors des derniers matches amicaux, sur le plan athlétique. Mais ce qui est intéressant et passionnant dans le football, c'est de voir comment tu es capable de gérer des équipes, alors que tes joueurs ne sont pas en jambes, grâce à ta qualité tactique et technique. Et c'est très important. Si tu veux jouer les premiers rôles, il faut effectivement que dans les temps faibles, tu continues à prendre des points. C'est pareil pour la préparation."

Contre les Girondins, je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs

Le dernier amical contre Bordeaux

"Quelque part, ce qui importe, ce n'est pas Bordeaux, c'est Sochaux et les matches de championnat. C'est ça qui compte. Mais quand vous rencontrez une équipe de Ligue 1, qui vient de changer d'entraîneur, avec des joueurs qui vont vouloir encore plus montrer au nouveau coach leurs compétences, ça va être encore un handicap en plus face à nous. Bordeaux va venir très motivé. Mais c'est beaucoup plus dur sur le plan psychologique et mental pour nous quand on rencontre une équipe de National qui, elle, joue une Ligue 2, et de façon agressive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit ce genre d'opposition. Mais là, contre les Girondins, je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs. Ils rencontrent une équipe de Ligue 1. Ils savent qu'ils sont obligés d'élever leur niveau d'une façon importante pour ne pas être défaits et ridicules. C'est là que ça va être intéressant de voir si on est capable d'élever notre niveau sur 95 minutes parce que sinon, c'est la dérouille. Il va falloir faire participer beaucoup de monde, parce qu'on n'est pas très nombreux. Au moment où l'on se parle, on doit avoir un groupe de 16 ou 17 joueurs, plus trois gardiens. C'est très peu, ça s'est beaucoup restreint. Mais sur ce dernier amical, on va faire en sorte de mettre sur le terrain les joueurs qui ont eu plus de temps de jeu que les autres. Certains en ont déjà pas mal. Des gars comme Alexandre Coeff, Kenji-Van Boto, Quentin Bernard, Birama Touré, ont déjà joué trois, quatre matches à 90 minutes. Ce ne sera donc pas un problème pour eux de faire 95 minutes de compétition."

à lire aussi AJA : le programme et les résultats des matches amicaux pour préparer la saison 2020/2021

Pour franchir un pallier, il faut avoir un quatrième défenseur central

Le mercato et la recherche d'un défenseur central

"Que ce soit le président Graille, le directeur sportif Cédric Daury ou Monsieur Zhou, on est d'accord, et le groupe y adhère aussi : on veut un quatrième défenseur central. La preuve, à huit jours du début du championnat, je n'ai qu'un défenseur central opérationnel, Alex Coeff. Souprayen et Lloris sont blessés. Ils doivent revenir normalement lundi, ça ira... Mais ils ne sont pas disponibles pour le match amical de samedi contre Bordeaux, et ça nous met vraiment dans une situation difficile. Or, pour gérer une saison complète, partout où je suis allé, j'avais quatre défenseurs centraux dans mon groupe. Entre les cartons jaunes, les cartons rouges ou les blessures, il vaut mieux avoir quatre mecs derrière. Une 'team' de défenseurs centraux, c'est très particulier. Et pour franchir un pallier, il faut augmenter notre potentiel dans ce domaine et avoir un quatrième défenseur central, et on espère en engager un rapidement."

La hiérarchie au poste de gardien

"Gardien de but, c'est un poste très délicat... Si vous avez un fils, je lui conseille fortement de ne jamais jouer au goal (rires). T'as un poste pour 10 ou 15 qui sont en demande. Nous, à l'AJA, on a choisi de promotionner Donovan Léon (en numéro 1) et Sonny Laiton (en numéro 2) dans le groupe. Il y aura cette concurrence, même si Mathieu Michel (en numéro 3) est là avec nous prêt à suppléer, et je suis prêt à l'aider. Une 'team' de gardiens de but soudée, c'est très important. Quand j'ai coaché à Brest, c'était le numéro 3 qui était devenu titulaire. Et malgré ça, l'ambiance était fantastique. Il faut arriver à faire en sorte qu'entre les trois gardiens, même les quatre avec Théo De Percin, l'harmonie soit au rendez-vous alors que tu as fait un choix. C'est pour ça que l'on doit aider chaque gardien de but. Parce qu'en général, quand t'es entraîneur, tu ne veux pas faire faire un match à l'un et le suivant à l'autre, tu choisis un gardien de but au moins pendant quelque temps, de façon à le mettre en confiance parce que c'est un poste qui en demande beaucoup."

Le football sans spectateurs... Moi ça peut me faire arrêter le foot !

La jauge à 5 000 spectateurs et le risque du huis clos

"Avoir moins de spectateurs, surtout pour nos matches à domicile, peut influer sur le mental des joueurs. Ça dépend des garçons. Certains ont besoin du public, et ils te le disent ! Mickaël Le Bihan, il me dit : 'Mais coach, comment je vais faire moi si je joue sans public ? Je veux qu'on m'insulte ou qu'on m'encourage, mais qu'on me dise quelque chose.' Alors oui, ça peut changer quelque chose, même si je pense que dès lors que tu as une méthodologie pour avancer, les joueurs l'appliquent et ne se laisse pas perturber par les éléments extérieurs. Mais sincèrement... Le football, que ce soit un football de village ou un football de grandes villes, de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, sans spectateurs... Moi ça peut me faire arrêter le foot ! Parce que je ne vis que pour le partage. Le foot, c'est le partage. Les sports collectifs, c'est le partage. Le sport, c'est le partage. Quand tu es dans un village et que ta chérie vient te voir jouer quand tu es adolescents, ou que ton fils, ton grand-père, ton copain ou tes amis viennent te voir jouer, tu es heureux, parce qu'ils sont là ! Mais jouer dans un stade vide ? Non, non, ça non... Ce serait insupportable. J'espère que la situation ne va pas durer trop longtemps. Une dérogation pour avoir plus de spectateurs ? ce serait très, très bien que l'on trouve une solution pour qu'il y ait du monde au stade. L'homo sapiens que nous sommes vit en collectivité depuis 40 000 ans (sourire). On est heureux que si on a des échanges en communauté. Et si on enlève cette vie collective et communautaire, l'homo sapiens que nous sommes n'est pas heureux !"