AJA-PSG, des élus d'opposition d'Auxerre demandent la mise en place d'une fan zone

C'est une fin de saison de tous les dangers pour l'AJA qui joue le maintien en ligue 1 ( Nantes est actuellement en position de premier relégable avec un point de retard sur Auxerre) mais qui va recevoir le PSG, se déplacer à Toulouse puis accueillir Lens. Des matchs à fort enjeu sportif et un problème, il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Pour la rencontre de ce dimanche contre le PSG, le stade sera encore plein ( pour la 11è fois de la saison) et le grand public n' a pas eu la possibilité d'acheter de billets. Une vente est prévue ce mercredi , un petit nombre de places sera vendu exclusivement aux abonnés (une par personne).

C'est sans doute pour cette raison que trois élus auxerrois, demandent au maire de la ville de mettre en place une fan zone sur les trois derniers matchs de la saison, pour permettre aux supporters qui ne pourraient assister aux rencontres dans le stade de pouvoir tout de même exprimer leurs encouragements pour les Ajaïstes.

Contactée par France Bleu Auxerre, la municipalité ne semble pas vouloir donner suite à cette demande.