AJA - Pyrotechnie et sanctions de la LFP : "On ne regrette absolument rien" déclare le leader des Ultras

Les supporters de l'AJA sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ! Mercredi soir, l'instance a prononcé la fermeture pour deux matches de la tribune Leclerc bas du stade de l'Abbé-Deschamps, celle des Ultras Auxerre 90. La raison ? L'usage d'engins pyrotechniques, interdits dans des stades de foot : des fumigènes, des pétards et feux d'artifice lors des 30 ans du groupe de supporters le 6 novembre dernier à l'occasion de la rencontre AJA-Pau (victoire 4-1, 15e j. L2) devant plus de 10 000 spectateurs.

Si c'était à refaire demain, on ne changerait absolument rien ! Il n'y a pas eu de blessé, ni de débordement. C'était un moment festif. - Mathieu Jacquot alias "Uasco", leader des Ultras Auxerre 90

Le leader des Ultras, Mathieu Jacquot, n'est pas étonné que le couperet tombe. "Quand on connait la composante de la commission de discipline et l'intelligence de leurs membres, on savait à quoi s'attendre, explique-t-il. C'était soit une grosse amende, ce qui peut encore arriver dans les jours à venir, soit une fermeture de tribune." Mais pour "Uasco", aucun regret ! "Si c'était à refaire demain, on ne changerait absolument rien ! Il n'y a pas eu de blessé, ni de débordement. C'était un moment festif. On a fêté nos 30 ans, comme on le voulait."

Cette sanction pose à nouveau la question de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, alors qu'une expérience menée en début de saison avait permis au supporters du club de Toulouse, avec l'autorisation de la LFP, de faire rentrer au stade, de façon très encadrée, des fumigènes. Mathieu Jacquot n'élude pas le sujet. "Que ça soit dangereux si c'est mal utilisé, je le conçois, il n'y a pas de problème. Une flamme de fumigène, ça brûle à plus de 1 000 degrés, aucun souci. Il y a eu énormément d'abus par le passé, d'où les sanctions mises en place maintenant. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut savoir avancer avec son temps !"

Pour le leader des Ultras Auxerre 90, les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP relèvent "de l'hypocrisie pure et dure". "C'est même du racket ! Les clubs, dont l'AJ Auxerre font partie, se font racketter pour chaque allumage de fumigène." Et Mathieu Jacquot de viser les membres de la commission disciplinaires de la Ligue, "qui ne connaissent strictement rien au football français" mais "nous disent ce qu'on doit faire".

Il y a quatre tribunes dans le stade, et ce n'est pas la commission de discipline qui va nous empêcher de venir - Mathieu Jacquot alias "Uasco", leader des Ultras Auxerre 90

Au final, la fermeture de la tribune Leclerc bas à l'Abbé-Deschamps ne semble pas inquiéter plus que ça le supporter auxerrois. "Il y a quatre tribunes dans le stade, et ce n'est pas la commission de discipline qui va nous empêcher de venir. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas : on sera tous présents, ensemble, au stade."

L'AJA n'a pas encore officiellement communiqué à propos de la sanction de la commission de discipline de la LFP. La fermeture pour deux matches de la tribune Leclerc bas concernera AJA-Caen samedi 4 décembre (15h, 17e j. L2), et le match à domicile suivant, qui pourrait soit être le 32e de finale de Coupe de France (week-end du 18 et 19 décembre) soit AJA-Le Havre (mardi 21 décembre, 19e j. L2).

En attendant, les Icaunais retrouvent les terrains d'entraînement ce jeudi après une journée de repos. Ils préparent leur déplacement à Dijon lundi pour le retour du derby bourguignon après cinq ans d'absence. Une rencontre pour laquelle le parcage visiteur à Gaston-Gérard, celui des Auxerrois, affichera complet avec pas moins de 600 supporters ajaïstes ! Il reste encore des places à prendre pour d'autres tribunes, sur la billetterie en ligne du DFCO.

