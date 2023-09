AJA - Revivez le but victorieux d'Owusu dans le derby à Troyes avec les commentaires France Bleu Auxerre

90+1', 1-1. L'AJA est tenue en échec à Troyes pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Les Auxerrois, qui menaient dès la 21' grâce à un but contre son camp d'N'Diaye avant de se faire égaliser par Assoumou à un quart d'heure du terme, ne cessent de pousser pour reprendre un avantage mérité au niveau de la physionomie de la rencontre, dominée de la tête et des épaules par le camp icaunais. Ne reste plus que trois minutes dans le temps additionnel. Dégagement du portier auxerrois... La suite, c'est à (re)vivre grâce aux commentaires radio de France Bleu Auxerre !

Revivez le but d'Owusu qui donne la victoire à l'AJA (1-2) dans le derby à Troyes avec les commentaires France Bleu Auxerre

