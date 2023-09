AJA - Revivez le festival auxerrois 4-0 contre Annecy avec les commentaires de France Bleu Auxerre

Les 12 010 spectateurs de l'Abbé-Deschamps (un mardi soir !) ne pouvaient pas rêver mieux pour la première victoire de la saison à domicile après trois tentatives infructueuses : un véritable récital offert face à Annecy (4-0) et le carton de cette 8e journée de Ligue 2 pour offrir à l'AJA la 3e place du championnat avant la réception de Rodez, samedi. Un chef d'œuvre d'efficacité côté icaunais venu concrétiser une rencontre tout en maîtrise : un but contre son camp du gardien haut-savoyard Thomas Callens (21'), une superbe tête de Florian Ayé (29') avant le final, deux inspirations géniales de Gauthier Hein - déjà impliqué sur le premier but - pour aboutir aux réalisations de Gaëtan Perrin (85') et Rayan Raveloson (87'). C'est à (re)vivre grâce aux commentaires radio de France Bleu Auxerre !

ⓘ Publicité

Revivez le festival offensif de l'AJA contre Annecy (4-0) avec les commentaires France Bleu Auxerre

loading

loading

loading

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre

Tous les matches de l'AJA en direct intégral sur France Bleu Auxerre

Les dernières infos sur l'AJA avec France Bleu Auxerre

Les émissions 100% AJA en podcast sur France Bleu Auxerre