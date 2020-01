AJA-Sochaux : onze ans que le FCSM ne s'est pas imposé à l'Abbé-Deschamps

Auxerre, France

L'AJ Auxerre reçoit Sochaux, ce vendredi soir, pour la 22e journée de Ligue 2. L'AJA est 12e (23 points) du championnat, le FCSM est 10e avec 28 points. Après leur succès au Mans, les Auxerrois espèrent enchaîner une deuxième victoire consécutive. Surtout que l'antre auxerrois, l'Abbé-Deschamps, ne réussit pas vraiment aux Sochaliens.

La dernière victoire de Sochaux à Auxerre : le 8 août 2009

Cela fait 11 ans que le FC Sochaux-Montbéliard ne s'est pas imposé dans l'Yonne. Sochaux est redescendu en Ligue 2 en 2014. Depuis le retour de Sochaux dans l'antichambre de la Ligue 1, l'AJA a remporté quatre confrontations et fait un match nul. Et si on remonte encore plus loin, quand les deux équipes étaient en Ligue 1, entre 2008 et 2011, l'AJA s'est imposée à trois reprises et perdue deux fois. La dernière défaite à l'Abbé-Deschamps face à Sochaux remonte au 5 août 2009.

Sochaux privé de plusieurs joueurs

Sochaux n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour affronter l'AJA. Le milieu de terrain Younès Kaabouni, pièce maitresse du FCSM, est blessé jusqu'à la fin de saison, victime d'une rupture des ligaments croisés à un genou. Autre joueur absent, Melvin Sitti. Le jeune joueur de 19 ans a été écarté par la direction en attendant qu'il se décide à signer son premier contrat professionnel avec Sochaux. En revanche, le FCSM peut compter sur le retour de Maxence Prévot dans le but.

Dejan Sorgic et Yattara forfaits

L'AJA Auxerre devra se passer de son buteur contre le Mans FC lors de la précédente journée, Dejan Sorgic est forfait, il a ressenti une douleur à la suisse à l'issue de son match dans la Sarthe, il n'est pas encore remis. Tout comme l'attaquant Mohamed Yattara, lui aussi forfait. Axel Ngando et Yanis Begraoui sont de retour dans le groupe.

AJA-Sochaux, coup d'envoi à 20h, avant-match 19h45 sur France Bleu Auxerre