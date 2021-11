AJA / Stade Auxerrois : un stage pour dénicher les futures pépites et faire grandir le foot féminin

Elles vivent un rêve éveillé. 22 jeunes filles âgées de 8 à 15 ans suivent depuis lundi un stage de foot 100% féminin à l'AJA. Entourées d'éducatrices/joueuses de l'équipe féminine de l'AJA-Stade Auxerrois qui évoluent en Régionale 1, ces footballeuses en herbe, débutantes ou confirmées, s'entraînent jusqu'à vendredi en profitant des belles installations du club icaunais.. Au programme : ateliers de perfectionnement, jeux, découverte du centre de formation et rencontre avec les joueurs pros.

Sur le terrain synthétique intérieur du centre de formation de l'AJA, les jeunes stagiaires sont concentrées. Leurs coaches aussi. "Du mouvement les jaunes ! Les verts, on bouge, on demande ! Dana, t'es seule, lève la tête avant de recevoir le ballon pour prendre l'information, et lâche-là plus vite. Bien joué !" Mais les mines sont surtout réjouies. Comme celle de Jade, 13 ans, "milieu droit" en jeunes à l'AJA-Stade Auxerrois qui ne pouvait pas rater ce stage. Pas le premier auquel elle participe.

"C'est vachement bien parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes, et on peut s'améliorer, même si on n'a jamais touché un ballon !" - Jade, footballeuse de 13 ans

"J'aime bien y venir, parce qu'on est plusieurs filles, raconte-t-elle. Il y en a certaines qui viennent d'autres clubs qu'on ne connaît pas forcément, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce stage. On ne sait pas comment elles jouent, et on peut apprendre de chacune, par exemple sur les gestes techniques. Et comme on est ensemble toute la journée, forcément, on se fait des copines." Et Jade, qui voudrait se frotter au haut niveau plus tard ("Professionnelle ? Peut-être !"), sent bien tous les bienfaits que ce stage lui apporte sur le plan footballistique.

"C'est vachement bien parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes, et on peut s'améliorer, même si on n'a jamais touché un ballon. Il y a des filles ici qui n'ont jamais joué au foot, elles apprennent et ça leur donne envie d'y rejouer. En tout cas, moi, je vois qu'on progresse plus à ce stage que lors d'un entraînement classique tous les deux jours. Chaque journée, on a un thème. Le contrôle de balle par exemple. Les éducatrices sont très gentilles et elles s'y connaissent !" Un stage qui se passe "au top" confie Claire Deschamps, joueuse à l'AJA-Stade Auxerrois depuis trois ans et également éducatrice. "Dès le premier jour, toutes les filles se sont très bien entendues entre elles. Il y a une bonne cohésion de groupe alors que pourtant, il y a des filles extérieures de l'AJA-Stade Auxerrois qui viennent d'assez loin. Certaines sont du Morvan par exemple."

"On essaye de rassembler un maximum de filles et de changer les mentalités" - Claire Deschamps, joueuse et éducatrice à l'AJA-Stade Auxerrois

Objectif principal : "Qu'elles prennent du plaisir, et que le foot féminin se développe chez nous le plus possible. Je viens de la région parisienne, et il y a beaucoup plus d'équipes que dans le coin. C'est aussi dû à un manque de population ici, je pense que ça joue énormément. On essaye de rassembler un maximum de filles et de changer les mentalités pour qu'elles intègrent des catégories féminines le plus rapidement possible au lieu de rester dans des clubs mélangées avec des garçons." Une situation déjà vécue par Claire Deschamps. "Ce n'est pas toujours évident. Quand elles s'entraînent ou doivent jouer, elles doivent se changer dans les toilettes et pas dans les vestiaires parce qu'il n'y a pas de places pour elles. Quelques stagiaires m'en ont parlé, ça existe encore. C'est ce genre de détails qui fait que les filles veulent intégrer des clubs féminins, pour être ensemble. Nous, on les accepte avec plaisir, à n'importe quel niveau. À leur âge, il n'y a pas encore de sélection. Si on peut en récupérer grâce à ce stage, ce sera avec grand plaisir."

"On est quand même un club professionnel, poursuit Claire Deschamps. On a une grande structure, et on peut se permettre d'être un pilier dans le domaine du foot féminin." Et pour attirer, il faut faire rêver. "On leur a fait découvrir l'ensemble du centre de formation. Je m'amusais à les regarder, et elles avaient toutes des étoiles dans les yeux, c'était un truc de fou ! On leur montrait simplement une photo des professionnels, une salle de cours des jeunes... Elles étaient émerveillées : 'Wahou, c'est trop bien !' Le cadre les attire, et ça se voit qu'elles veulent aller dans cette voie plus tard." Mercredi, les 22 jeunes stagiaires ont rencontré les joueurs du groupe professionnel de l'AJA. Un autre moment magique pour les petites footeuses, qui ont eu le droit chacune à deux places pour le AJA-Pau de samedi en championnat.

Autre but du stage : montrer que le rêve de côtoyer un jour le sommet du foot féminin est accessible, et que les infrastructures de l'AJA offrent le cadre idéal pour s'épanouir sportivement, mais pas que. "Dès les plus jeunes, des sections de sport étude aux collèges peuvent être intégrées, poursuit Claire Deschamps. Si on veut avoir une bonne formation pour plus tard, il faut avoir les filles dès le début. L'avantage, c'est qu'on a des éducateurs formés, ce qui permet de leur faire apprendre de bonnes bases, pour qu'elles puissent choisir leur voie plus tard. L'avantage d'être dans un club comme l'AJA, c'est qu'on leur proposera des études et des formations professionnelles en parallèle de leur volonté de poursuivre le football. C'est tout un ensemble." Les modalités d'inscription pour le prochain stage de printemps (en avril) seront dévoilées en décembre.