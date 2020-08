AJA - Touché par le Covid-19, Dejan Sorgić "va mieux" mais manquera la reprise contre Sochaux

Positif au Covid-19 après des résultats révélés vendredi 14 août,, l'attaquant serbo-croate de l'AJ Auxerre Dejan Sorgić "va mieux". C'est ce qu'a communiqué son club sur son compte Twitter ce dimanche 16 août.

Le joueur icaunais avait ressenti plusieurs symptômes de la maladie mercredi 12 août, notamment de la fièvre et un mal de gorge. Placé en quatorzaine "dès la confirmation du résultat" de son test positif dixit l'AJA, il ne prendra logiquement pas part à la réception de Sochaux samedi 22 août (19h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre) pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2. Tout comme un joueur sochalien, également testé positif - mais asymptomatique - et placé en quatorzaine au même moment que Sorgić. Il s'agirait, selon nos confrères de L'Est Républicain, du milieu de terrain sénégalais Ousseynou Thioune.

Journée de tests cruciale pour l'AJA

Mais avant le match contre Sochaux, l'AJA va devoir négocier une autre journée cruciale : ce lundi 17 août doit démarrer une batterie d'examens pour l'ensemble des joueurs icaunais afin de lever le doute d'une éventuelle contamination collective. Une centaine de footballeurs auxerrois doit se faire tester. Qu'ils soient sous contrat professionnel ou au centre de formation, ils vont tous y passer, dès le début de la matinée, à l'Abbé-Deschamps.

Méthode employée : des tests PCR avec écouvillon, ce long coton-tige que l'on enfonce dans le nez pour effectuer des prélèvements. Ces examens sont réalisés sous la forme d'un "drive". Cela permet de se faire tester sans descendre de sa voiture pour limiter les risques de transmission du coronavirus.

Les résultats sont donnés en moins de 24 heures et sont attendus dans la soirée. S'ils sont négatifs, les entraînements vont pouvoir reprendre dès mardi 18 août, en petits groupes seulement pour commencer. D'autres tests auront lieu jeudi 20 août, soit deux jours avant la reprise du championnat. Ces prélèvements sont en effet prévus par le protocole médical de la Ligue de Football Professionnel, qui impose aux clubs de certifier des résultats négatifs entre 72 et 48 heures avant un match.