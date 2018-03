Auxerre, France

21 points grignotés sur 30 possibles! En 2018, l'AJA surfe sur une vague digne de l'Océan Pacifique!

Seule Brest, auteur d'un gros match vendredi dernier, a réussi a faire plier (2-1) la bande à Pablo Correa. C'est dire s'il faut sortir le grand jeu pour faire tomber cette AJA là. Une AJA solide et qui marque en rafale. Son succès 4-0 à Sochaux, mardi, le confirme: les icaunais sont presque inarrêtables ces derniers temps. Il leur reste neuf matches pour croire à l'impossible: remonter 9 points sur le TOP 5 synonyme de play-off d'accession à la Ligue 1. L'exploit serait colossale, et il vaut le coup d'être tenté, tant les ajaïstes reviennent de loin. Un exploit qui passe par un nouveau succès en Normandie, ce vendredi, face à Quevilly-Rouen, l'avant-dernier de la Ligue 2.

Youssouf: "On se sent mieux, on est solide, on sait que l'on peut marquer à tout moment et beaucoup marqué."

"On est l'équipe ne forme de ce championnat en 2018 (l'AJA est deuxième sur la phase retour derrière Reims) souligne le polyvalent Bendjaloud Youssouf. Malheureusement, durant la première partie de saison, on n'a pas eu ce facteur confiance ou facteur chance. Mais on a toujours su qu'on était un groupe de bons joueurs. Aujourd'hui, on se sent mieux, on est solide, on sait que l'on peut marquer à tout moment et beaucoup marqué. On va tenter de mettre tous ces ingrédients pour battre Quevilly. _On a envie de gagner les neuf matches qui restent et on verra où on en est à la fin de la saison_."

Les auxerrois peuvent-ils souffrir physiquement avec ce troisième match en une semaine?

Pour ce troisième match en une semaine, sur des terrains souvent gras et donc plus fatiguants, Pablo Corréa pourrait faire un "copier-coller" de l'équipe victorieuse à Sochaux, mardi. Même trois jours après, et même avec l'enchainement des rencontres. _"_Ce troisième match en une semaine est le plus dur à gérer physiquement souligne Correa. Mais après, il y a la coupure et on voit sur les données GPS que les joueurs ne fléchissent pas. Il reste un quart de championnat à jouer et là, le physique, en grande partie, ne vient pas du cœur, mais de la tête."

Equipe probable de l'AJA:

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat - J. Adéoti (cap), B. Touré - Sakhi, Barreto, Philippoteaux - Yattara.

Remplaçants: Westberg (g), Youssouf, Ndicka, Sissako, B. Konaté, I. Sangaré, P. Sané.

Absents: Ayé (blessé), Obraniak, Fumu-Tamuzo,Y. Sané, Firer, M. Diallo, A. Vincent, Boto, Fomba (choix de l'entraineur)

Quevilly-Rouen/AJA est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19H45.