AJA - Vers une jauge à 10 000 spectateurs pour le premier match de L2 contre Sochaux à l'Abbé-Deschamps ?

Les fans de foot icaunais gâtés en même pas une semaine : après la finale de la Coupe de France féminine OL-PSG qui s'est déroulée dimanche 9 août à Auxerre (victoire lyonnaise au bout des tirs au but), c'est Bordeaux qui vient défier l'AJA à l'Abbé-Deschamps samedi 15 août en amical (19h). Pour ce match, qui va marquer les retrouvailles entre joueurs et supporters dans leur jardin, il y aura encore la jauge de 5 000 personnes maximum dans le stade... Mais ce sera peut-être la dernière fois ! Car le club auxerrois planche sur une demande auprès de l'État d'augmentation du seuil limite pour les prochaines semaines, et même dès le premier match de la saison de Ligue 2 s'ils le peuvent.

8 000 voire 10 000 spectateurs pour AJA-Sochaux ?

Une demande de dérogation qui pourrait porter sur une jauge de 8 000 voire 10 000 spectateurs pour AJA-Sochaux samedi 22 août. C'est en tout cas le rêve des dirigeants icaunais, confiants après la finale de la Coupe de France féminine. L'organisation de l'événement à l'Abbé-Deschamps a tenu la route d'un point de vue sanitaire. Un peu d'attente dans les files d'entrée à cause des contrôles un poil plus longs que d'habitude, quelques rappels à l'ordre pour le port obligatoire du masque, mais autrement, tout s'est passé sans accroc, ainsi que nous avons pu le constater sur place et comme de nombreux spectateurs croisés avant, pendant et après la rencontre, nous l'ont confié.

Aux abords de l'Abbé-Deschamps, l'attente a été un peu plus longue que prévue pour entrer au stade en raison des mesures barrières, mais rien d'insurmontable. © Radio France - Nicolas Fillon

Dimanche, pour OL-PSG, avec quasiment 5 000 personnes présentes au stade, la distanciation entre chaque groupe d'amis ou de familles semblait respectée. Distanciation également éprouvée dans les queues pour accéder aux buvettes, aux WC, ou tout simplement pour naviguer dans l'Abbé-Deschamps, grâce à un marquage au sol plutôt bien pensé.

Un marquage au sol pour rappeler les règles de distanciation a été disposé dans tout le stade de l'Abbé-Deschamps, y compris sur les marches des escaliers. © Radio France - Nicolas Fillon

Les spectateurs, dans leur immense majorité, étaient masqués, et tous ont pu s'enduire les mains de gel hydroalcoolique grâce à des bornes présentes un peu partout dans l'enceinte auxerroise. Et quand ils passaient à côté des distributeurs sans y faire un tour, les agents de sécurité, en nombre pour cette finale de Coupe de France féminine, les invitaient gentiment à s'en servir. Enfin, l'ambiance a été au rendez-vous grâce à une bonne répartition des supporters dans les tribunes, et malgré un stade finalement rempli à un peu plus d'un quart de sa capacité, qui n'a pas du tout sonné creux.

L'AJA s'appuie sur l'expertise de la FFF

Autant d'arguments qui vont pousser l'AJA, propriétaire de son stade, à demander dans les prochains jours une dérogation préfectorale pour accueillir plus de spectateurs en Ligue 2. Ce qui n'était pas un secret avant cet OL-PSG au féminin. Francis Graille nous confiait déjà que la rencontre était "un test pour l'organisation des futurs matches à domicile en championnat" pour pouvoir "prétendre à une dérogation afin d'accueillir davantage de supporters" à l'Abbé-Deschamps. Et dans ce dossier, les dirigeants auxerrois seront appuyés par la Fédération Française de Football. Une FFF avec qui le club a étroitement travaillé pour élaborer son dispositif sanitaire, calqué à peu de choses près sur celui employé lors de la finale de la Coupe de France masculine PSG-ASSE.

Pour la finale de la Coupe de France féminine OL-PSG, le mètre de distance une fois assis, s'est appliqué pour chaque groupe d'amis ou de familles. © Radio France - Nicolas Fillon

Les préfets peuvent répondre favorablement ou non à cette demande de dérogation à partir du samedi 15 août, le même jour que la réception des Girondins de Bordeaux en amical, qui sera une nouvelle répétition générale pour l'AJA. De là à obtenir satisfaction, et ce pour le premier match de championnat ? C'est une autre histoire, et tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Mais l'envie est bien présente, Sochaux constituant un vrai choc dès la 1ère journée de Ligue 2.