Le Tours FC a une énième fois perdu en championnat ce samedi après-midi, face au AC Ajaccio (2-1). Mais les Tourangeaux - une énième fois - n'ont pas démérité et méritaient peut-être quelque chose d'autre. C'est l'avis de Jorge Costa, le coach des Ciels et Noirs. "On a fait un bon match", dit-il.

Tours, France

On pensait les Tourangeaux de retour dans la course au maintien, après leur victoire la semaine dernière contre Niort, et après leur bon match contre le FC Metz en Coupe de France (0-0 ; élimination aux tirs aux buts). Mais finalement, ce déplacement en Corse, avec cette défaite 2 buts à 1 à l'extérieur, pourrait relancer la spirale négative des Tourangeaux. Jorge Costa, le coach tourangeau, s'est en tout cas montré dépité en conférence de presse d'après match.

Avec ce que l'on montre sur le terrain, je trouve ça incroyable que le Tours FC soit dans la situation dans laquelle il est..."

Jorge Costa, entraîneur du Tours FC, en conférence de presse d'après match : "Sur le papier, ce match était un match difficile pour nous, avec un adversaire à domicile qui joue bien, qui se place bien. On est venu ici après un match de 120 minutes en Coupe de France mercredi soir dernier. On a gardé pratiquement la même équipe. Et malgré tout ça, je trouve qu'on a fait un bon match. Ils ont marqué dans la première période. Nous, on a poussé en deuxième période, on a bien pressé, on a eu quelques opportunités, et on a marqué."

"Bien sûr, je suis déçu. Je pense même qu'on peut partir d'ici avec les trois points. Mais c'est toujours comme ça... C'est le foot, c'est la vie."

"Quand tu viens jouer ici, tu fais le plus difficile en égalisant. C'est dommage. Je trouve ce résultat injuste. Vu tout ce qu'on montre sur le terrain, je trouve ça incroyable que le Tours FC soit dans la situation dans laquelle il est."