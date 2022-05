Ligue 2 - PHOTOS - Ajaccio est prêt pour le choc face à Toulouse !

CHERS AUDITEURS, CHERS SUPPORTERS : FRANCE BLEU RCFM met en place un dispositif exceptionnel. Notre antenne et notre standard vous sont ouverts ce samedi dès 18h pour passer vos messages d'encouragement. Restez branchés jusqu'à 22h00 sur l'antenne, et également sur nos réseaux sociaux !

Jeunes et vieux, férus ou curieux, ils seront environ 8 000 à rallier les tribunes du stade François Coty ce samedi. En cas de victoire face à Toulouse pour cette dernière journée de Ligue 2, les joueurs de l'ACA et leur entraîneur propulseront le club en Ligue 1, 8 ans après la descente de 2014. La victoire est impérative, car l'AJ Auxerre, 3e au classement, ne talonne l'ACA que d'un point, et voudrait non-seulement retrouver lui aussi la première division, mais surtout éviter les pré-barrages et barrages, qui l'opposeraient au 18e de Ligue 1.

En ville aussi, tout le monde espère une explosion de joie au coup de sifflet final, vers 20h50. Petit florilège de photos et de vidéos de la semaine...merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu !

Une partie de l'amicale des ancien joueurs de l'ACA, rue Fesch. Deux d'entre eux donneront le coup d'envoi fictif du match.

L'amicale des anciens de l'ACA, rue Fesch. Laurent Alata et François Borodine, 87 ans, donneront le coup d'envoi fictif de la rencontre. © Radio France - Olivier Castel

Claude Massei, acéiste depuis toujours, avait réalisé ce tatouage en 2010, pour les cent ans du club.

Claude Massei, l'ACA dans...et sur la peau ! © Radio France - Olivier Castel

Les services de la ville et les supporters ont décoré les rues. Ici, l'entrée de la rue Bonaparte.

Les rues de la ville décorées aux couleurs de l'ACA. Plusieurs drapeaux ont été tendus au-dessus des rues du centre-ville d'Ajaccio avec la participation de la mairie. © Radio France - Jérôme Susini

Yvon, Pierre et les autres, parmi les plus acharnés...cours Napoléon.

Yvon Gentili, Pierre Mannia et leur petite équipe d'acéistes du bar Le Valinco. © Radio France - Olivier Castel

"Le gourou", "le Paul le Poulpe de l'ACA"....Me Camille Romani, déjà professionnel des plaidoiries, s'est fait un nom en pronostics sur les réseaux sociaux. Il prédit une victoire 2 à 1...

Me Camille Romani, avocat de l'AC Ajaccio, a parié sur une victoire 2-1 de l'ACA. © Radio France - Olivier Castel

Circulation modifiée !

Information importante, la circulation se fera en sens unique sur la RD 503, dite "ancienne route de Sartène", à partir de 16h. Des agents de la Police Nationale assureront la direction des flux et la sécurisation des piétons qui rejoindront le stade. Les portes seront ouvertes à partir de 16h30 pour permettre à chacun de prendre place au plus tôt.