Ajaccio,

Vendredi 13 portera t'il chance à l’ACA ? Le club ajaccien, actuellement 3ème du championnat de France de Ligue 2 avec 4 points d’avance sur son premier poursuivant le FC Lorient,est en bonne position pour l’accession en Ligue 1.

A 6 journées de la fin et fort d’une dynamique de 4 victoires consécutives, les joueurs acéistes espèrent creuser leur avance ce soir face à l’AS Nancy Lorraine.

Le club veut mobiliser ses supporteurs.

Depuis le début de la saison, le nombre de spectateurs à François-Coty oscille autour de 3.500. Le club a décidé de mobiliser ses partenaires et sponsors pour attirer un maximum de personnes au stade. 700 jeunes des clubs de foot amateurs de la région ont été invités pour garnir la tribune J.B Poli (Est). Ils feront un concours d’animation dans le stade, les meilleurs se partageront 1500€ de dotations. Avec cette opération et les invitations envoyées aux clubs partenaires et aux sponsors, Jean Dominique Gaziello, le responsable de la communication de l’ACA, espère attirer "1.500 à 2.000 supporteurs de plus que d’habitude"

La ville se met aux couleurs de L’ACA

Des bus qui affichent « ACA, Allez », des drapeaux, des ballons, et autres écharpes blanches et rouges sont accrochés un peu partout dans les rues d’Ajaccio, sur les terrasses des immeubles ou encore dans les bars et les cafés. Des supporteurs qui sont invités à envoyer les photos de leurs décorations afin que le club les publie sur sa page Facebook

L’Orsi Ribelli, le groupe de supporteurs, a prévu un tifo pour la tribune Antoine Faedda.

Une rencontre à suivre sur votre antenne de France Bleu RCFM ce soir à partir de 19h50