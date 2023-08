Akor Adams à Montpellier : officialisation en vue pour l'attaquant nigérian

Autorisé par son club norvégien à passer sa visite médicale avec le MHSC, au lendemain d'un accord trouvé entre Lillestrøm et Montpellier dimanche dernier, Akor Adams s'est donc rendu à Grammont dans la semaine. Et les examens passés n'ont révélé que du bon. Le nigérian a même séduit et impressionné ses premiers interlocuteurs, physiquement et humainement, du côté de la Paillade, selon nos informations : "un joueur puissant et rapide, un profil qu'on n'avait pas" se réjouit déjà Michel Der Zakarian, son nouvel entraîneur.

ⓘ Publicité

Seulement, le coach doit encore patienter un peu pour diriger son nouveau buteur, véritable athlète, acheté pour une somme plus proche des 4 que des 5 millions d'euros par ses dirigeants. En effet, suspendu récemment pour deux rencontres en Norvège, Akor Adams doit encore purger un match.

Problème, si son transfert était enregistré dès maintenant, c'est du Havre et de la première journée de Ligue 1 dont serait privé le nigérian, puisque les suspensions ne sont pas effacées lors d'un transfert à l'étranger. Ainsi, les deux écuries se sont mises d'accord pour que le jeune homme reste un joueur de Lillestrøm jusqu'à dimanche inclus, afin qu'il purge ce jour-là son second match de suspension, lors d'une rencontre face à Viking (17h).

Ensuite, le transfert doit être officiellement validé. Si tout va bien, Akor Adams foulera alors la pelouse de Grammont et découvrira, lundi et sur le terrain, ses nouveau partenaires. Il pourrait ainsi être convoqué pour la réception du club normand, au moment du lancement du championnat. L'ex international U20 est en tous cas très en forme, lui qui vient d'inscrire 17 buts en 17 matchs disputés depuis le mois d'avril.