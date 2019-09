Ligue 1 : "C'est terminé", Alain Casanova, coach du TFC, satisfait du mercato

Toulouse, France

Le Toulouse Football Club étonne les observateurs en ce début de saison avec des prestations de bonne qualité dans l'ensemble et un bilan comptable honorable : sept points et une neuvième place après quatre journées de championnat. Les Violets restent sur une jolie victoire face à Amiens au Stadium samedi dernier (2-0). Alain Casanova, l’entraîneur des Violets, était le premier invité de "Club France Bleu Occitanie", votre nouvelle émission sports du lundi soir.

France Bleu Occitanie : Sept points pris sur douze, deux victoires, un nul et une défaite. Êtes-vous satisfait ?

Alain Casanova : "Oui sur le plan comptable, on a quand même eu deux déplacements dont un à Paris et l'autre chez un promu. Sept points au bout de quatre journées, c'était dans les objectifs. Sur le plan du jeu, on a encore beaucoup de choses à mettre en place collectivement : de la régularité, de la constance sur 90 minutes notamment. Nos premières mi-temps sont compliquées. Les points pris nous permettent d'avoir plus de confiance pour s'améliorer.

Un passage critique vous attend en octobre-novembre (Bordeaux, Lille, Rennes, Lyon, Marseille). Comment l'appréhendez-vous?

Je n'y pense pas. Je ne me projette pas plus loin que le prochain match, ça ne sert à rien. On a une équipe avec du potentiel mais qui doit s'améliorer dans la récupération du ballon, son utilisation. On y va semaine par semaine.

On a un groupe restreint mais intéressant. Le mercato me satisfait pleinement.

De nouveaux visages sont arrivés au Stadium cet été. Que pensez-vous du recrutement ?

J'en suis pleinement satisfait, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif. Tout a été respecté. On a vu partir 15 joueurs, et recruté six autres. On a eu un retour de prêt avec Quentin Boisgard. Certes, nous avons un effectif réduit (18 pros, 10 jeunes) mais cela permet l'émulation, que chacun se sente important. Certains ont encore besoin d'un temps d'adaptation, mais globalement je trouve qu'on a un groupe très intéressant.

Pas de mouvement de dernière minute, avant la fin du mercato ce lundi soir 23h59 ?

Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'autres arrivées. Pour les départs, c'est terminé aussi a priori, sauf si il y a une offre ce soir pour Steeve Yago pour qui la porte est ouverte, mais il n'y a pas eu d'avancée.

Gen Shoji sera prêt après la trêve internationale.

Vous avez des soucis avec vos défenseurs avec les blessures de Gen Shoji et Agustin Rogel. Nicolas Isimat-Mirin est arrivé. Peut-on les revoir après la trêve internationale ?

J'espère. On aura un match de préparation contre Bilbao jeudi à Bayonne pour leur donner du temps de jeu : Isimat-Mirin, Shoji, Wesley Saïd aussi. On verra à quel niveau ils sont. Gen Shoji a fait tous les matches de préparation avec nous, il sera prêt. Isimat-Mirin et Saïd en revanche manquent de temps de jeu et de rythme. Le match contre Bilbao nous dira si ils peuvent être alignés ensuite contre Saint-Etienne (dimanche 15 septembre) et Nîmes (samedi 21 septembre).

Les supporters du TFC ne sont pas tendres avec le club, avec les dirigeants notamment. Comment vivez-vous cette situation ?

Je suis dans ma bulle, dans mon travail, la profession du groupe. Je laisse la liberté de penser à tous. Mais moi je n'ai qu'un objectif : que l'équipe s'améliore et qu'elle ait les meilleurs résultats possibles.