Alain Giresse : "Ce jour-là, j'ai vécu un truc extraordinaire"

L'ancien footballeur international Alain Giresse a gardé un souvenir ému de sa rencontre contre le Brésil le 21 juin 1986. Ce jour-là, alors que les Bleus se qualifient en demi-finale du Mondial, l'attitude des Brésiliens l'a beaucoup marqué.

Autre époque, autre attitude ? Alain Giresse et l'équipe de France de foot emmenée par Michel Platini connaissent, dans les années 80, ce qu'on appelle aujourd'hui "les 4 glorieuses". Au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza, l'ex-milieu de terrain des Bleus revient sur le fameux match contre le Brésil, lors du Mondial 86, qui avait propulsé la France en demi-finale. Ou plutôt, il s'attarde sur un moment spécial qu'il a vécu juste après la rencontre, dans les vestiaires...

Les larmes de la défaite

À la fin du match, les Français, ivres de joie et "dansant la samba", réalisent qu'ils n'ont pas procédé au fameux échange de maillots comme il est de coutume. Ils sont déjà aux vestiaires et, sans réfléchir à deux fois, s'en vont toquer à la porte des grands perdants : les Brésiliens.

La porte s'ouvre et c'est sur une Seleção dépitée que tombent les joueurs français. Alain Giresse s'en souvient très bien :

Les Zico, les Sócrates pleuraient sur le banc. On était même gênés. On s'est dit : 'Mais oh ! On vient déranger ça'

Finalement les Brésiliens, dont l'hospitalité légendaire ne se dément pas, laissent les Bleus accéder à leur vestiaire et Alain Giresse arrivera même à échanger son maillot avec Júlio César, "en larmes, appuyé contre les lavabos".

L'émotion d'un tel accueil

L'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux a toujours gardé un souvenir ému de ce moment.

J'ai vécu un truc extraordinaire

Quand ils reviennent dans leur vestiaire, ce jour du 21 juin 1986, après leur visite à leurs adversaires, les Français ont une mine étrange. "Mais qu'est-ce que vous avez ", leur demande-t-on . Ce à quoi ils répondent : "Oh les gars, on a vu quelque chose là, c'est fort".

Alain Giresse rappelle que le staff brésilien aurait pu les mettre à la porte et leur demander, plus au moins poliment, de "dégager". Mais il en a été autrement. Et ce jour-là, le milieu de terrain des Bleus s'est exclamé : "Là, on a découvert quelque chose".

La bonté d'un peuple aucunement rancunier sans doute.