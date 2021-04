Alain Giresse : "Il faut remettre le sport au cœur du club des Girondins de Bordeaux"

Le club des Girondins de Bordeaux traverse une période difficile. Lâché ce mois-ci par son actionnaire unique, King Street, il doit trouver un repreneur. Mais qui ? Et avec quel projet d'avenir ? Ce sont les questions auxquelles tente de répondre l'ancien footballeur Alain Giresse.

L'adage plein de bon sens lancé par Alain Giresse dans l'émission Planète Liza face à Bixente Lizarazu devrait mettre tout le monde d'accord. Pourtant, la réalité est souvent différente.

Le sujet bouillant du moment : la nécessité pour le club des Girondins de Bordeaux de trouver de nouveaux propriétaires après l'annonce du retrait du fonds d'investissement américain King Street.

Interrogé par Bixente Lizarazu, sceptique sur les intentions "sérieuses" d'un futur repreneur, Alain Giresse se veut pragmatique, rappelant la priorité à garder en tête :

Il faut aller au concret, et le concret ce sont les finances. Et pour pouvoir accéder à reprendre le club, il faut vraiment que les repreneurs aient des moyens, et des moyens crédibles et solides.