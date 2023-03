Mort de Just Fontaine : "On jouait au baby-foot et je lui disais : mais Justo, tu marques encore des buts !"

Ancien international de Bordeaux et des Bleus, et entraîneur de Toulouse où il vit toujours, Alain Giresse rendait régulièrement visite à Just Fontaine avant que la légende du foot meure dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 89 ans. Les obsèques auront lieu lundi après-midi à Toulouse. Alain Giresse a confié ses derniers souvenirs à France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : de footballeur à footballeur, qu'est ce que représentait pour vous Just Fontaine?

Alain Giresse : D'abord j'étais un jeune joueur de foot admiratif de l'équipe de France de cette période-là et fatalement de ses joueurs, et notamment de Just Fontaine qui avait comme représentation un record de buts marqués en Coupe du monde et ça éblouissait le jeune enfant que j'étais. Et fatalement, ça représentait ce que j'avais envie de réaliser.

Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ?

Je pense que la première rencontre concrète, c'est à cette Coupe du monde 82. Il était venu. Il était consultant et c'est à ce moment-là que le contact a existé d'un peu plus proche, avec des échanges. Parce qu'avant, j'étais peut-être passé à côté de lui, mais sans avoir la possibilité d'échanger. Alors que là, oui. J'étais un joueur d'équipe de France, lui était un ancien. Voilà, c'était le lien qui existait entre une précédente génération et une nouvelle génération.

Quelqu'un de très simple, très accessible ? C'est ce que nous disent les Toulousaines, les Toulousains depuis son décès dans la nuit de mardi à mercredi.

Oui, c'est ça. Justo, comme je l'appelais. Pour que je l'appelle Justo, c'est qu'il donnait cette facilité de contact, d'échange. Ce n'était pas celui qui disait il faut faire comme ça, qui donnait des leçons, qui avait un jugement strict et définitif sur des matchs. Non, il était ouvert, très sympathique, très compréhensif. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec lui.

Vous avez un point commun. Vous êtes devenus tous les deux, deux vrais Toulousains d'adoption.

Lui avant moi. Effectivement, je suis Toulousain d'adoption. Je suis originaire de Bordeaux. Lui, il est venu s'installer ici et je crois qu'il s'est vraiment imprégné de cette région, de cette ville. Et on le voit, il n'était pas fermé, il était ouvert à tout ce que pouvait lui proposer cette région et il répondait à toutes les sollicitations qu'il pouvait avoir à n'importe quel moment. Vraiment, il était la représentation de cette ville, cette ville d'adoption.

Naturellement, vous serez présent aux obsèques de Just Fontaine lundi ?

C'est sûr. En étant sur place, j'avais l'occasion de le rencontrer plus facilement, et puis, sur la fin, comme il était dans une maison médicalisée, j'allais lui rendre visite, et le voir, ça me faisait plaisir parce qu'il représente toujours quelque chose. Et en même temps, comme il aimait jouer au baby-foot, je faisais des baby-foots avec lui. Voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai. Et il est assez marquant. Je n'ai jamais joué avec lui ou contre lui, mais j'ai joué avec lui au babyfoot. Et pour moi, c'était quelque chose d'important et j'ai apprécié ces moments-là et j'espère qu'il les a appréciés aussi.

C'est un joli souvenir. Et il y a toujours le foot au milieu.

C'est ce que je lui disais : 'Mais Justo, tu marques toujours des buts !' Vous vous rendez compte ? On a l'impression que je parlais avec un coéquipier. Comme quoi, l'accès aux échanges avec lui était simple et facile. Et je lui disais : 'Encore. Et voilà il marque des buts encore'. C'était le petit truc qui nous faisait sourire et que je retiens autant que ce qu'il a fait dans sa carrière. Et vous verrez, c'est certain, ça va venir de tous les coins de France lundi.