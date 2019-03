Alain Perrin : "Il y aura une explication avec Vagner"

Nancy, France

Vagner a probablement été l'homme du match lors de la victoire de l'AS Nancy Lorraine face à Lorient (3-2). L'international cap-verdien a inscrit un doublé (4e et 5e buts de la saison) et est impliqué sur le but de la victoire inscrit par Bassi. Mais l'une des recrues du mercato est aussi "mouillé" sur les deux buts lorientais. C'est dans le dos du jeune nancéien que Delaplace part et délivre deux passes décisives pour Hamel. Ca n'a pas échappé à son entraîneur Alain Perrin :