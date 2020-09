Alain Ravera : le début de saison du Mans FC et la politique de formation du club

À la veille du déplacement du Mans FC à Bastia Borgo, Alain Ravera porte son regard sur le début de saison des footballeurs manceaux en championnat National. Avec 4 nuls et 1 défaite, les Sang et Or sont à la recherche d'une première victoire. Déclic en Corse ?

Avec le directeur technique du Mans FC, nous évoquons aussi la politique de formation du club. Des partenariats avec le collège Alain Fournier, le lycée Sud et l’université permettent aux jeunes du club de faire cohabiter foot et études.