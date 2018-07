Reims, France

C'est le premier gros coup de la saison pour le Stade de Reims ! Sans minimiser les apports des 4 premières recrue qui ont rejoint le groupe pro (Ghislain Konan, Moussa Doumbia, Tristan Dingomé et Thomas Fontaine), l'arrivée d'Alaixys Romao pour deux saisons vient donner du relief au mercato rémois. A 34 ans, l'international togolais est le joueur expérimenté que cherchait le Stade de Reims, dans un secteur très important, puisqu'il viendra se positionner devant la défense, comme un rempart important dans la base défensive de David Guion.

Avec 255 matches en Ligue 1, principalement à Lorient et Marseille, Alaixys Romeo arrive aussi avec une belle expérience en Ligue des Champions. La compétition majeure qu'il a connu avec l'OM et qu'il a disputé pas plus tard que la saison dernière avec son club grec de l'Olympiakos du Pirée. Dans un groupe relevé avec la Juventus Turin et la FC Barcelone de Lionel Messi (voir photo ci-dessous)

Alaixys Romao en duel avec Lionel Messi en Ligue des Champions la saison dernière. © Maxppp - Maxpp

Il a également un très beau passé en sélection togolaise où il a côtoyé l'ancien gardien de but du Stade de Reims, Kossi Agassa. Il a notamment disputé la Coupe du Monde 2006 en Allemagne alors que le Togo était dans le groupe de la France.

Alaixys Romao arrive aussi avec une très bonne réputation. Un joueur et un homme de devoir toujours très disponible sur le terrain. Un véritable pilier et un cadre qui aura aussi pour rôle d'apporter cette expérience mais aussi sa personnalité aux jeunes joueurs de l'équipe. Il a porté le brassard de capitaine dans tous les clubs qu'il a côtoyé et il ne serait pas surprenant que cette responsabilité lui revienne aussi sous les couleurs rémoise.