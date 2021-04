Albin Ebondo : "Toutes les conditions réunies pour que Toulouse remonte en Ligue 1"

Albin Ebondo, ancien défenseur du TFC, était l'invité de 100% Club ce soir dans le rendez-vous désormais quotidien "Objectif Ligue 1".

Albin, quels souvenirs gardez-vous du TFC ?

"Je garde de très bons souvenirs. C'est mon club formateur, qui me fait confiance et me fait signer mon premier contrat professionnel. C'était vraiment de bons moments. On a connu de beaux moments sportifs, comme la troisième place en 2007, deux campagnes de Coupe d'Europe."

Pour vous c'est normal de voir Toulouse en Ligue 2 ?

"C'est un peu bizarre pour la quatrième ville de France. C'est une ville qui mérite une équipe au plus haut niveau. C'est toujours bien d'avoir des clubs au plus haut niveau, il y a le rugby au très haut niveau mais Toulouse a la capacité d'avoir un engouement derrière ce club. Il y a un fort potentiel, il faut être capable de pouvoir l'exploiter. Toutes les conditions sont réunies pour que ce club remonte en Ligue 1."

Avec un cadre de travail et un centre de formation de qualité par exemple...

"Depuis que j'ai fait mes premiers pas au TFC, le club a toujours su sortir des joueurs du centre de formation et leur faire confiance. C'est une grande force, il faut qu'ils s'appuient dessus. Et c'est une chance aussi pour ces jeunes."

Albin Ebondo : "Vous me reverrez en Ligue 1"

Vous avez 37 ans, vous avez stoppé votre carrière très jeune, à 28 ans. Pourquoi ?

"J'ai arrêté parce que j'étais fatigué, épuisé mentalement. J'avais besoin de me ressourcer, de voir autre chose. Cela a été le cas et aujourd'hui je suis prêt mentalement et physiquement pour revenir. Je suis toujours sur la même ligne. Malgré mon âge et les années qui passent, je suis prêt. Vous me reverrez en Ligue 1."

C'est vraiment raisonnable d'avoir cet objectif ?

"Je ne vois pas les choses de cette manière. Je suis capable de faire les efforts à haute intensité, mentalement je me sens prêt aussi. Pourquoi se poser 10.000 questions ? Je me fixe cet objectif, je pense pas à savoir si c'est atteignable ou non. J'ai un objectif et je mets tout en oeuvre pour l'atteindre."

Comment vous vous préparez ?

"Il faut être physiquement parce que la Ligue 1 c'est très physique. J'ai toujours mon préparateur. Je suis prêt à relever ce défi. Ce n'est pas commun mais c'est ce qui me plait. Mettre un peu de folie c'est pas mal aussi."

Quel projet pourrez-vous séduire ?

Je suis ouvert à tout. J'ai l'ambition de revenir en Ligue 1, ça l'a toujours été depuis trois ou quatre ans maintenant. Cela n'a pas changé.

Un dernier mot d'encouragement pour le TFC ?

Tout le mal que je leur souhaite, c'est de revenir en Ligue 1. Il y a des personnes très compétentes qui travaillent au club. Ce club le mérite, ça va le faire. Je suis convaincu qu'ils vont réussir à remonter."