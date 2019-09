Alexander Djiku après la défaite de Strasbourg à Lille : "on a passé le match comme des fantômes"

Le défenseur central Alexander Djiku, très lucide, a eu la formule qui résume le mieux la prestation des Strasbourgeois à Lille (défaite 2 à 0, buts d'Osimhen et de Rémy) : "On est très déçus et très énervés contre nous-même. On a passé le match comme des fantômes. On a bien défendu au début, le but nous a très fait mal. On n'a pas tenté, on a déjoué vraiment. On n'a pas eu d'occasions contrairement aux autres matchs. Clairement, c'est un match à oublier".

Des Strasbourgeois inoffensifs

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey reconnaît lui aussi la nette supériorité des Lillois : "On a été je ne veux pas dire absents, mais on a manqué d'impact, on était quasiment inoffensifs, mais j'ai surtout envie de reconnaître la supériorité des Lillois. Je n'ai pas envie de parler de fatigue, de blessures, d'absences. Lille est un club qui a un gros budget, qui a des ambitions supérieures et nous on voit ça d'en bas, et ce soir on a été encore plus bas qu'en bas, par rapport à eux".