Alexandre Letellier, ancien gardien de l'US Orléans, signe au Paris Saint-Germain !

L'ex gardien de buts de l'US Orléans la saison dernière, en Ligue 2, Alexandre Letellier, vient de signer au PSG, champion de France de Ligue 1, pour une saison. A 29 ans, celui qui n'aura joué que cinq matchs en un mois et demi à l'USO retourne dans son club formateur. Un parcours incroyable.

Alexandre Letellier, qui a évolué une partie de la saison dernière à l'US Orléans Loiret Football, en Ligue 2, vient de signer pour une saison au PSG. Il est attendu comme le troisième gardien de buts de l'équipe parisienne dans la hiérarchie du coach Thomas Tuchel, derrière Keylor Navas et Sergio Rico, et s'entraînera donc dans le même groupe que les stars du PSG, Neymar, Mbappé et Di Maria.

Passé par Orléans de janvier à juin 2020

A 29 ans, l'ex orléanais rejoint ainsi son ancien de son centre de formation, lui qui est passé notamment par Angers. Alexandre Letellier, qui compte 36 matches à son actif en Ligue 1 avec Angers, s'était engagé pour six mois à Orléans (Ligue 2) le 27 janvier 2020.

Dans l'esprit du coach de l'époque, Didier Ollé-Nicolle, Letellier devait à terme devenir gardien numéro un, mais finalement il n'avait joué que cinq matchs avec l'USO, Covid-19 et arrêt du championnat obligent, et surtout Orléans avait dû s'en séparer pour cause de relégation en National.

"Je suis ravi de retrouver mon club formateur et très enthousiaste à l'idée de m'entraîner quotidiennement avec des grands gardiens comme Keylor Navas ou Sergio Rico", commente Letellier, dans un communiqué du PSG.

Le gardien Alexandre Letellier, arrivé cette semaine, fait le déplacement, il relègue Jérémy Vachoux vers la Nationale 3. © Radio France - Johan Gand

Pourquoi ce choix qui pourrait paraître surprenant pour le PSG ? L'Equipe indiquait en début de semaine que le joueur étant un français formé au PSG, cela constitue une sorte d'"aubaine" afin de satisfaire aux quotas exigés par l'UEFA.