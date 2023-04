Alexandre Mendy : "J'étais venu chercher au SM Caen la réussite et aujourd'hui je suis heureux"

Cette saison est la saison de la confirmation pour Alexandre Mendy. Après avoir inscrit seize buts la saison passée, l'attaquant du SM Caen comptabilise treize buts et quatre passes décisives alors qu'il reste encore neuf journées à jouer.

"Au niveau des chiffres, c'est pas mal, savoure l'attaquant caennais. J'espère atteindre le même niveau que l'année dernière, cela serait bien. C'est toujours difficile de confirmer. Dès le début de saison, on a senti que c'était plus compliqué, que l'on faisait plus attention à moi. Je n'ai pas réussi à marquer sur les trois-quatre premiers matchs (Lors de la 3e journée à Dijon). Et aujourd'hui encore les équipes adverses font beaucoup plus attention à la façon dont on joue."

Encore décisif face à Dijon (Une passe et un but), Alexandre Mendy n'est qu'à deux unités du meilleur buteur de Ligue 2, le Messin Georges Mikautadze et à une longueur du Stéphanois Jean Philippe Krasso. Mais l'attaquant caennais ne fait pas une fixette sur ce titre honorifique.

"Je veux faire aussi bien que l'année dernière. Après, on verra si je peux faire plus

"Je prends match après match. J'essaye de rapporter des points à mon équipe, de marquer des buts et d'être décisif. On verra, ce sera la conséquence de mon boulot. C'est toujours bon à prendre mais après dans ma tête, je veux faire aussi bien que l'année dernière. Après, on verra si je peux faire plus."

Statistiquement et comme la saison passée, le SM Caen ne perd jamais quand Alexandre Mendy score. Autre particularité, l'attaquant caennais a inscrit neuf de ses treize buts en championnat à domicile.

"C'est la maison, je me sens bien ici. Le public pousse, c'est toujours un plus surtout quand on est attaquant. je n'arriverai pas à l'expliquer mais c'est à l'image de l'équipe. On est mieux à domicile aussi. Je pense que cela vient de ça. Il y a beaucoup plus de situation et c'est beaucoup plus facile pour moi de marquer quand il y a des situations."

Ses deux belles saisons feraient presque oublier le chemin qu'a dû parcourir Alexandre Mendy pour y arriver. L'attaquant bissauguinéen avait connu une première saison compliquée à Caen, avec une arrivée tardive et sans préparation dans un club qui avait finalement assuré son maintien en Ligue 2 à la dernière journée.

"Ce sont mon fils et ma fille qui choisissent mes célébrations"

"C'était une équipe et un staff totalement différent, une philosophie totalement différente et c'est ce qui me va aujourd'hui dans cette équipe. Je n'avais jamais marqué plus de sept buts dans une saison et j'étais sur une grosse blessure. Je traînais un peu des douleurs et ce n'était pas top au niveau physique. Aujourd'hui je suis revenu à mon top physiquement et mentalement et je suis heureux."

Le 20 mars dernier, Alexandre Mendy a fêté ses 29 ans et peut mesurer le chemin qu'il a parcouru. "Il y a eu beaucoup d'étapes difficiles : des blessures, des moments où c'était plus dur pour moi sur le terrain - je pense notamment à la première saison. Cela n'a pas été enrichissant niveau football mais niveau mental, ça m'a permis d'être là aujourd'hui et de faire des performances comme cela."

Le fait d'avoir traversé ces moments plus difficiles lui font d'autant plus savourer ses deux dernières saisons. "En vrai, le plus important pour moi, c'est que mon fils arrive en âge de comprendre les choses dans cette période où j'arrive à marquer des buts, c'est toujours plaisant pour moi. Cela aurait été plus compliqué s'il avait eu 7-8 ans et été en âge de comprendre lors de ma première année. Il a sept ans, il comprend, il aime le foot et voir papa marquer cela fait du bien."

La famille lui sert de moteur. Ce père de trois enfants ne manque pas une occasion de le leur montrer. "Ce sont mon fils et ma fille qui choisissent mes célébrations de but, c'est pour cela qu'on me voit faire parfois des âneries sur le terrain."

Alexandre Mendy arrive au terme de sa troisième année de contrat. Il lui en restera une à honorer jusqu'en juin 2024. La question de le transférer ou de prolonger se fera donc pressente cet été mais l'attaquant caennais préfère laisser ces discussions à son agent.

"Je suis bien ici mais comme attaquant qui fait deux bonnes saisons d'affilées, il y aura sûrement des convoitises"

"Honnêtement, j'ai un représentant qui s'occupe de ça. Je n'aime pas trop rentrer dans les discussions. J'aime bien quand c'est fixé. Il sait ce que je veux. On n'a pas besoin de le dire publiquement, il sait ce que je veux mais après je ne rentre pas dans les négociations. Après, je vais dire que cela ne me regarde pas, je reste concentré sur mon football. Et cela me permet de faire les performances qui sont les miennes aujourd'hui.

Je ne sais pas s'ils ont discuté. Il sait que je suis bien ici mais comme attaquant qui fait deux bonnes saisons d'affilées, il y aura sûrement des convoitises. Il faudra réfléchir calmement. Tous les aspects sont importants. La stabilité que j'ai trouvé ici va être prise en compte pour moi et ma famille. Mes enfants et ma femme se sentent bien ici et après plein de paramètres entrent en jeu.

J'arrive à un âge où tous les paramètres sont importants, que ce soit familial ou que ce soit pour moi."

Alexandre Mendy approche doucement de la barre des cent matchs joués avec le Stade Malherbe Caen. Avec 95 rencontres jouées en Rouge et Bleu, le club de foot normand est d'ores et déjà le club où il a le plus joué dans sa carrière et de très loin.

"C'est important, cela prouve que j'ai trouvé une stabilité et que je suis heureux dans ce club. Personnellement, le Stade Malherbe Caen représente la réussite. C'est ce que j'étais venu chercher ici et aujourd'hui je suis heureux."