Alexis Blin (Amiens SC) : "Il faudrait tous se faire vacciner"

Alexis Blin garde un souvenir bien précis du mardi 17 mars 2020, lorsque la France touchée par le coronavirus s'est subitement retrouvée confinée. "Le matin même du confinement, on a eu le temps in-extremis d'aller visiter notre lieu de mariage! Confiné à ce moment là on ne se disait pas que tout cela allait durer aussi longtemps. Mais effectivement ça a été brutal".

La relégation en Ligue 2, un souvenir douloureux

Brutal et fatal à l'Amiens SC. Quelques semaines plus tard, le club amiénois, alors avant-dernier en Ligue 1, était relégué suite à l'arrêt des compétitions décidé par les autorités face à l'ampleur de la pandémie. Un souvenir douloureux pour le capitaine amiénois. "Cela a été dur à avaler, je reste persuadé qu'on avait les moyens de se maintenir, il restait dix journées, on était à quatre points du barragiste et on sortait de bonnes prestations contre le PSG (4-4) et Marseille (2-2). Au début du confinement on pensait que le championnat allait reprendre, on continuait à se préparer même si psychologiquement ce n'était pas évident en étant isolé. Malheureusement tout s'est arrêté assez brutalement..."

Entre 35 et 40 tests PCR depuis le début de saison

Un an plus tard, en Ligue 2, Alexis Blin (24 ans) a dû adopter de nouvelles habitudes de vie et de contraintes, comme les tests PCR obligatoires avant chaque match. "Je crois en avoir effectué entre 35 et 40! On s'y fait même si je dirais qu'on n'a jamais vraiment l'habitude de ce genre de choses. Mais c'est plus rassurant pour pouvoir jouer ensuite contre d'autres équipes". Des confrontations qui se déroulent depuis plusieurs mois dans des stades vides. "Là non plus je ne pensais vraiment pas qu'on allait quasiment jouer une saison à huis-clos. L'adrénaline d'avant-match quand on rentre sur le terrain avec l'ambiance des supporters, même à l'extérieur dans des stades compliqués, franchement tout cela nous manque!"

Pour sortir de cette crise et retrouver une vie normale, ce serait mieux pour tout le monde de se faire vacciner et je suis prêt à le faire" - Alexis Blin

Plutôt d'un naturel casanier même s'il avoue "qu'un bon resto lui manque parfois", l'ancien international espoir né au Mans reconnait dans ce contexte morose que "les footballeurs n'ont pas à se plaindre de faire ce métier". En attendant une vaccination pour toute la population. "Je ne suis pas un donneur de leçons et je n'obligerais personne à se faire vacciner contre son gré, y compris ma famille. Mais à titre personnel je pense que si il faut en passer par là pour sortir de cette crise et retrouver une vie normale ce serait mieux pour tous de se faire vacciner et je suis prêt à le faire le moment venu. Je sais que ma grand-mère a justement reçu le vaccin AstraZeneca il y a trois jours sans qu'on l'y oblige, ça s'est bien passé je suis ravi pour elle."

Et avant de recevoir le leader Troyes à huis-clos à la Licorne ce samedi 20 mars (15h) en Ligue 2, tous les joueurs de l'Amiens SC, jusqu'alors assez épargnés par le Covid, subiront un nouveau test PCR aujourd'hui. Alexis Blin croise les doigts, il n'a encore jamais été testé positif.