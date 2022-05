Alexis Sauvage, gardien de but du Stade Lavallois : "je vis la plus saison de ma carrière"

Le Stade Lavallois pourrait être l'un des grands gagnants des Trophées du National qui se déroulent ce dimanche 8 mai en fin de journée au Centre National du football à Clairefontaine.

Un membre du club est nommé dans chacune des quatre catégories : Geoffray Durbant en lice pour le meilleur joueur, Julien Maggiotti dans la catégorie révélation, Olivier Frapolli, meilleur entraîneur et Alexis Sauvage dans la catégorie des meilleurs gardiens évidemment.

Le gardien lavallois âgé de 30 ans s'est confié à France Bleu Mayenne : "sincèrement, ce n'est pas très important pour moi., car la priorité était de monter. J'ai appris il y a quelques semaines que j'allais être nommé dans les meilleurs gardiens de la saison mais je n'ai su que jeudi qui étaient les deux autres nommés. Et cette nomination, c'est du bonus. Je vais vire à fond cette cérémonie à Clairefontaine avec mes collègues. Il y aura aussi pas mal d'amis, des joueurs ou des coaches que j'ai déjà cotoyés. J'y vais tranquillement, sereinement, j'ai déjà un titre de champion dans la poche droite. Si je peux ramener un autre titre personnel dans ma poche gauche, je serais comblé."

Alexis Sauvage a participé à 31 rencontres lors des 33 journées de National. Il n'a manqué que les matches face à Sète et à Saint-Brieuc lors de la phase retour. Une saison pleine pour l'ancien de Villefranche : "une belle saison pour moi, et une belle saison pour l'équipe. Et si je suis récompensé dimanche, je n'hésiterais pas à partager ce trophée avec tout le monde, le staff, l'équipe. Mais aussi la direction, car j'ai été prolongé la saison dernière et ça, cela donne beaucoup beaucoup de force".

Et le gardien du Stade Lavallois le dit haut et fort, cette année restera longtemps gravée : "je vis ma meilleure saison depuis le début de ma carrière. L'an dernier, la saison n'était pas loin d'être catastrophique, cette année, elle est exceptionnelle. J'ai fait une montée avec le Red Star sans beaucoup jouer, j'ai fait une montée avec le Stade de Reims en Ligue 1 en restant sur le banc, et là c'est exceptionnel. On vit une montée, on est champions, je suis nommé, je ne vois pas ce qui pourrais m'arriver de mieux finalement."