Alexy Bosetti quitte l'OGC Nice : " Je pars la tête haute "

Alexy Bosetti ne portera plus le maillot rouge et noir. Le pitchoun nissart, ultra niçois, devenu footballeur professionnel va quitter l'OGC Nice, son club. Ce samedi, il a disputé son dernier match avec le Gym en réserve avec le sentiment du devoir accompli. Bosetti devrait vite rebondir ailleurs.

Alexy Bosetti a réussi la mission qu'il s'était fixé. N'entrant pas dans les plans de Lucien Favre à son retour d'une saison en prêt (Tours en Ligue 2 et Sarpsborg en Norvège), c'est avec l'équipe réserve que le gamin du Vieux-Nice a joué cette saison. En portant le maillot de la B, l'attaquant azuréen n'avait qu'un objectif : maintenir l'équipe réserve en CFA (championnat de France amateur). Mission accomplie pour Bosetti, ce samedi, après la victoire de l'OGC Nice face à l'AS Monaco (2-1). Il devrait rapidement s'engager pour un nouveau club (Suisse ? Etats-Unis ?). Le niçois s'est confié au micro de France Bleu Azur.

Alexy, ça y est, mission accomplie !

On a réussi à sauver l’équipe. Pourtant ce n'était pas gagner à la trêve. Ça me tenait à cœur, je ne voulais pas partir en laissant le club en CFA 2. Je m'étais donné une mission sauver la CFA et j'ai réussi. J'ai marqué l'ouverture du score et le coup franc qui amène le deuxième but contre Monaco. Je peux partir du club l'esprit libre et la tête haute.

Ce dernier match en rouge et noir est forcément particulier ?

Oui c'est particulier. En se sauvant c'était mon dernier match. Se sauver ici aux Francs Archers (NDLR : le stade des équipes de jeunes de l'OGC Nice), là où l'épopée de 2012 en Gambardella avait débuté, ce n'est sans doute pas un hasard. Ce (samedi) soir, Monaco ne nous a pas lâché le match. Cela a été dur. On est très content d'avoir fait le job.

VICTOIRE ! Grâce à des buts d'@AlexyBosetti et Perraud, le Gym s'impose dans le derby et fait un pas de plus vers le maintien en #CFA ! 💪🔴⚫ pic.twitter.com/KW23doTECC — OGC Nice (@ogcnice) May 13, 2017

Cela a été facile de se motiver pour jouer avec la réserve ?

Non ça n'a pas été facile. Quand tu es professionnel et que tu joues devant 30.000 personnes, au Vélodrome ou dans les plus grands stades de France... un an après tu te retrouves à Charles Erhmann sous la pluie devant sept personnes. La motivation elle n'est pas là. Mentalement, il faut être costaud.

"Je suis très fier de ce que j'ai fait à Nice."

La saison, aussi, aura été spéciale. Vous maintenez la réserve, vous marquez en coupe d'Europe...

Oui bien sûr. Déjà, c'était un rêve de jouer au stade du Ray, d'être professionnel à l'OGC Nice. J'ai eu la chance de marquer à l'Allianz Riviera et dans des grands stades. Je pense avoir compté pour le club pendant les moments difficiles. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il fallait marquer des buts pour se sauver et j'en ai marqué quelques uns d'important. Je suis très fier de ce que j'ai fais à Nice. Maintenant on m'a dit que le club entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. J'ai hâte de voir les stars qui vont arriver au mercato pour la Ligue des Champions.