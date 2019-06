La Clermontoise Alice Tubello entre en lice ce dimanche à Roland-Garros

Clermont-Ferrand, France

Elle avait marqué l'édition 2017-2018 de son empreinte. Alice Tubello est prête à remettre le couvert devant son public ce dimanche. Un an après avoir réalisé un beau parcours porte d'Auteuil, qui s'était soldé par un sans faute lors des qualifications et d'une courte défaite au premier tour du tableau principal contre la tête de série numéro 1, En Sho Liang, la Clermontoise ne cache pas son envie d'en découdre : "C'est un moment qui est fort et qu'on attend toute l'année". A l'approche de cette échéance importante dans sa saison, la pensionnaire de l'ASM et 614e joueuse mondiale s'appuie sur une préparation bien ficelée.

Alice Tubello est satisfaite de sa préparation Copier

Cette année, la N°168 mondiale au classement ITF (Juniors), a pu compter sur l'attribution d'une wild card de la Fédération Française de Tennis. Une invitation qui lui permet non seulement d'éviter de piégeuses qualifications, mais aussi de conserver de la fraîcheur en vu des premiers tours du tableau principal. Malgré une préparation qui s'est terminée par une défaite frustante contre la numéro 839 mondiale Darya Asthakova en demi-finale du tournoi ITF d'Heraklion (doté 15 000$) deux semaines auparavant, Alice Tubello a de bonnes sensations : "Je me sens bien, je joue de mieux en mieux, je suis sereine". Un bon signe à l'approche d'un événement qui lui tient forcément à coeur au vu de ses prestations marquantes l'an passé.

La Clermontoise ne cache pas son envie de revenir porte d'Auteuil Copier

L'envie de prouver son potentiel

Alice Tubello affirme ses ambitions. Pour cette seconde participation, elle veut rivaliser face aux meilleures avec ses armes. En se basant sur un jeu relativement complet et un point fort, son coup droit, la Montferrandaise aura des atouts a faire valoir.

Cette seconde participation, c'est aussi l'occasion pour elle de confirmer sa bonne performance un an auparavant devant son public. Prouver aux yeux des autres, mais aussi pour elle, avec l'intention de se rassurer. Championne de France en catégorie 17/18 ans et 2e série, Alice Tubello aura l'occasion de parfaire son expérience de match à fort enjeu.