Alizay : le tour de Normandie en courant de Philippe Leleu

Pendant 15 jours, Philippe Leleu va parcourir 1000 km à travers la Normandie. Au total, il devra courir environ 10h par jour, près de 70 km. Un challenge pour cet amoureux de la course à pied qui n'en est pas à son premier défi. Départ ce samedi à Alizay.

Dans la vie, Philippe Leleu est jardinier. Quand il pose ses gants et son râteau, c'est pour enfiler un short et des baskets. Depuis 30 ans, il court par passion. Ce samedi, il s'élance pour un défi de taille : parcourir 1000 km en 15 jours autour de la Normandie. Au total, il devra courir 10 heures par jour soit près de 70 km en une journée. Le départ est donné à Alizay, où travaille le jardinier. Le retour est lui prévu le samedi 28 août au point de départ.

"J'ai des fourmis dans les jambes"

" Je me sens bien, j'ai des fourmis dans les jambes, tous les jours je ne parle que de ça, raconte Philippe Leleu qui a couru tous les dimanches minimum 30 km pour s'entrainer. Quand je vais prendre le départ forcément la pression va monter mais dès que je vais partir je vais être dans mon truc et tout va redescendre. En fait, c'est les cinq premiers kilomètres qui sont difficiles, mais une fois que je serai parti j'aurais plus envie de m'arrêter. "

Le tour de l'Eure en 2018

Ce coureur de l'extrême n'en est pas à son coup d'essai. Après plusieurs marathons, il se lance en 2018 pour un tour de l'Eure de 500 km avec sept jours de course. Cette fois-ci, il double la distance mais le secret de Philippe Leleu reste le même : c'est d'être bien entouré. Autour de lui, une dizaine de personnes sera chargée de veiller sur lui. Parmi elle, il y a sa fille Carine, déjà là en 2018 : " Je lui avais dit que j'accepterais de participer une nouvelle fois à son projet à la condition qu'il me laisse lui dire d'arrêter ou de ralentir le rythme à certains moments. Je le connais et quand il est parti, il est dans son truc."

L'objectif de Philippe Leleu est bien de gérer sur la longueur et de venir à bout de son défi. Et pour se donner un peu de courage, il aura peut-être une date en tête, celle de ses 60 ans qu'il fêtera lors de son tour de Normandie.