PSG - Avec ALL, "on devient l’un des plus grands clubs au monde"

ALL est officiellement le nouveau sponsor maillot du PSG. Le club et le groupe Accor ont publié vendredi les bans de leur contrat maillot de trois ans renouvelable. "Un jour historique !", s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. Le nouveau logo remplacera celui de la compagnie aérienne Emirates sur les maillots à partir de la saison prochaine. Sixième groupe hôtelier mondial, Accor, dont le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards d'euros en 2017, a devancé les 199 autres entreprises sollicitées au départ par le club parisien.

Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Tuchel, le PDG d'Accor Sébastien Bazin, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, le 22 février 2019 à Paris © Radio France - Bruno Salomon

"C'est très bien pour le club et pour eux. C'est le deal le plus important que nous avons conclu jusque-là. Ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits", a déclaré à l'AFP le dirigeant qatarien. "C'est sûr que le montant est complètement différent et qu'il va permettre au club d'augmenter ses revenus." Un "deal" salué par les joueurs et le staff sur le compte Twitter du PSG.

Nous sommes ravis d'accueillir ALL, le nouveau programme de fidélité lifestyle d'@accor en tant que nouveau sponsor maillot dès juillet 2019 !#ALLPSG#Accor#LiveLimitlesspic.twitter.com/8IZBf1KMBu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 22, 2019

Nasser Al-Khelaïfi,le président du PSG a accordé à France Bleu Paris un entretien de quelques minutes après cette présentation en grande pompe du nouveau sponsoring maillot.

On vous sent soulagé, heureux de ce sponsor maillot ?!

Oui, en effet je suis très heureux. Nous étions à trois mois de la fin du sponsoring maillot de Fly Emirates (13 ans, sponsor maillot PSG). On a beaucoup cherché, il fallait faire monter encore plus de catégorie le club. Avec Accor et ALL c’est chose faite.

Ça été difficile de mettre la main sur Accor ?

On a démarché 200 entreprises, on en a ensuite sélectionné 35 puis on a fait une short-list de 5. Accor était bien sûr dans les 5. On a réfléchi et Accor s’est imposé. Accor c’est un groupe français, parisien (siège à Issy les Moulineaux), proche du Parc des Princes. Je pense qu’il y a beaucoup de belles choses à faire ensemble. Il y a une vraie synergie entre nous et le groupe Accor. On veut grandir avec eux et nous avec eux.

Vous avez entretenu un grand secret autour de ce sponsoring maillot, on a entendu de nombreux noms mais jamais avant ce jeudi 21 février, Accor n’était pas apparu !?

On a été très bon là-dessus. On a été très secret. On a discuté avec énormément d’entreprises du monde entier. Asie, Amérique, Moyen orient, mais avec Accor on a compris très vite que l’on partageait la même ambition de grandir.

Cet accord tient sur combien d’années, et le prix est de combien ?

Trois ans + trois ans renouvelable, pour le prix, je ne vous le dirai pas mais on est vraiment très satisfait avec le prix (*).

Pourquoi ce mystère autour du tarif, les autres clubs communiquent habituellement à ce sujet ?

Vous me connaissez… sur un transfert de joueur ou sur un sponsor je ne donne jamais le prix. Mais vraiment avec ce sponsor maillot, on devient l’un des plus grands clubs au monde (niveau tarif sponsor maillot - **).

Est-ce que ce sponsoring maillot passera tranquillement le cadre du fair-play financier ?

J’ai toujours respecté l’UEFA, le fair-play financier. On a toujours été sur la bonne ligne. Bien sûr notre objectif est de faire grandir la valeur du club, le sponsoring. Je suis très relax sur ce sujet. Beaucoup de gens parlent sur nous, sur le fair-play financier, que l’on a des problèmes, qu’il va falloir vendre des joueurs. On n’a pas besoin. On respecte le règlement. On fait tout ce que l’on nous demande. Les gens parlent comme ils veulent mais on est très tranquille sur le sujet.

(*) Le PSG souhaitait un contrat d’au minimum 50 millions d’euros par an.

(**) Le PSG avec ce nouveau sponsoring serait dans le top 4 européen "sponsor maillot". Placé entre les 70 millions d'euros par an de Emirates au Real Madrid (N°1) et Yokohama à Chelsea et ses 55 millions d'euros.