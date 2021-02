Allassac : le collège ouvre la première section sportive dédiée au football féminin en Corrèze

Elles sont des pionnières. 14 jeunes filles sont inscrites à la section sportive féminine de football du collège Mathilde et Marthe Faucher d'Allassac. Une première en Corrèze voulue par le district de football de la Corrèze et la ligue régionale et à laquelle le collège a immédiatement souscrit. Il faut dire que la commune a lancé l'un des premiers clubs de foot féminin en Corrèze et qu'au collège les filles ont depuis déjà longtemps tapé dans le ballon explique Nicolas Galobardès prof d'EPS et responsable de la section. "La section sportive masculine existe depuis 1992. C'est la plus vieille du département. C'est une section mixte avec quelques filles qui venaient de temps en temps.

Ici c'est vraiment du sérieux" Imène

Depuis la rentrée les 14 collégiennes inscrites à la section féminine, de la 5ème à la 3ème, toutes joueuses en club, ont 3 entraînements par semaine plus des ateliers vidéos pour la connaissance du jeu, des séances de sensibilisation à l'entraînement invisible pour apprendre à bien s'étirer, à bien récupérer etc. Une vraie chance pour Iméne. La jeune fille, joueuse de Saint-Pantaléon-de-Larche, est venue là pour vraiment se former. En club c'est plus de l'amusement. Ici c'est vraiment du sérieux" indique-t-elle. Elle envisage déjà de poursuivre dans cette voie au lycée. Voire pourquoi pas viser un pôle espoir.

Un rêve de pôle espoir

C'est bien d'ailleurs l'un des deux objectifs du district de football et de la ligue régionale. En s'entraînant trois fois par semaine, les collégiennes peuvent préparer des échéances régionales et pourquoi rêver d'un pôle espoir explique Olivier Coelho, conseiller technique de la ligue pour la Corrèze. En précisant que _"ça ne représente qu'une ou deux jeunes filles capables d'aller sur un concours pôle". L'autre objectif est de permettre chaque année à une douzaine de collégiennes, voire 16 ou 18 pas plus, de se former pour "qu'il y ait des retombées sur les clubs locaux"._ Que ces jeunes files fassent de l'émulation et contribuent à la progression des autres joueuses dans leur club en quelque sorte. "La Corrèze a été très dynamique, ajoute Olivier Coelho. Les clubs ont très rapidement monté des sections féminines., essayé de les structurer. Donc notre idée était d'apporter de la continuité à ce bon travail des clubs et d'amener quelque chose d'innovant.