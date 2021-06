"Aller voir un psychologue, c'est être faible", ce sujet tabou dans le sport dénoncé par Meriem Salmi

Bien qu'elle tende à se développer, la psychologie en milieu sportif demeure un sujet fortement tabou. Si les psychologues peuvent contribuer à la réussite des athlètes, leur activité est souvent décriée, particulièrement dans le milieu du football.

"Aller voir un psychologue, on est d'accord, c'est être faible." Une psychologue de grands sportifs comme Teddy Riner ou Romain Grosjean donne le ton sur l'image autour de sa profession. Meriem Salmi se désole de la "méconnaissance du métier" et de la confusion récurrente qui existe entre psychiatres et psychologues.

La psychologie n'est pas là que quand on va mal : elle permet aussi de développer des compétences.

Si la psychologie permet de soigner des pathologies, elle donne aussi l'occasion d'atteindre des performances exceptionnelles en veillant au bien-être intérieur. C'est d'ailleurs la spécialité de Meriem Salmi qui prépare les athlètes aux victoires : "Le versant médical n'est pas le seul de la psychologie."

Réticence et résistance envers les psy

Le manque de connaissances conduit à de nombreuses idées reçues sur l'étude du comportement humain. Il existe "une réticence et une résistance très forte" en raison des nombreuses "connotations péjoratives" associées aux psychologues.

Comment expliquer cette phobie des psy chez les joueurs, mais aussi parmi les encadrants ? "Je suis dans l'intimité de la tête des athlètes, je sais beaucoup de choses", répond la thérapeute au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza.

Dans le domaine de la compétition, on pense que les psychologues pourraient en savoir trop sur la vie privée et intime des athlètes. Certains y entrevoient le risque que ces informations soient manipulées pour "dénaturer les athlètes" et "se mettre au milieu". Un argument peu audible, puisque les professionnels de la psychologie sont tenus au secret médical, comme tous les médecins.

Va expliquer à un entraîneur qu'il y a un de ses athlètes qui a une dépression : c'est un faible, il n'a rien à faire dans le monde des champions.

Meriem Salmi déplore cette attitude dans le sport, sachant "qu'on a des athlètes d'exception, de très grands champions, dont certains qui ont eu le courage de parler de leur dépression, de leurs moments de douleur, de souffrance".

Un sujet tabou dans le football

Bixente Lizarazu réagit aux propos de l'invitée. Il se rend compte que la psychologie n'a nullement sa place dans le football. Que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires, elle semblerait être un tabou absolu.

Dans le foot, on a été habitués à ne pas montrer nos faiblesses, à ne jamais parler des moments de doute.

Le champion du monde de l'équipe de France de Football en 1998 confie qu'il n'a "jamais eu accès de sa carrière" à quelqu'un comme Meriem Salmi. Elle aurait pourtant pu l'aider dans des situations de blessures, de doutes ou encore de difficultés personnelles.

Dans les footeux que je suis, il n'y a personne qui dit qu'il est suivi.

L'invitée confirme cette tendance envers son activité avec les footballeurs qu'elle accompagne : "Ils n'en parlent pas, parce qu'ils savent à quel point ça va être mal vécu ou source de moqueries."

La santé mentale reste difficile à aborder et à légitimiser, mais grâce aux résultats de Meriem Salmi et aux ambassadeurs comme Teddy Riner, les choses pourraient changer : "On a avancé, mais on est tellement loin."