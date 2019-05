Tout Brest vibre pour la montée en Ligue 1 du Stade Brestois

Allez Brest! Le refrain est sur toutes les lèvres, à la veille du match décisif face à Niort. Le Stade brestois 29 pourrait passer en Ligue 1, ce vendredi. Les bars prévoient les fûts de bière et les supporters font le plein d'accessoires.

Au bar le Pénalty, on a déjà des T-shirts les ty-zefs débarquent en ligue 1

Brest, France

Les bistrots de Brest se préparent à une "marée rouge", avec l'espoir que le match Brest-Niort de ce vendredi soit ENFIN le match de la montée en Ligue 1. Les patrons de bars ont d'ores-et-déjà fait les stocks de fûts de bière.

Des supporters brestois sous pression © Radio France - Valérie Le Nigen

Eviter la pénurie de bière de la dernière montée

Au Pénalty, le bar emblématique en face du stade Francis Le Blé, Philippe le patron se souvient : " A la dernière montée, le Pénalty avait manqué de bière une demi-heure après la fin du match! J'étais client à ce moment là. Et je vous promets que ça ne se produira pas ce vendredi!"

A la boutique, les T-shirts " marée rouge"

L'opération " la marée rouge"marche du feu de Dieu © Radio France - Valérie Le Nigen

A la boutique du Stade brestois 29, située rue Jean Jaures, les supporters font le plein d'accessoires. Arnaud Joly, responsable de la boutique estime qu'environ 2000 tee-shirts "la marée rouge" ont été vendus depuis le début de l'opération. "Il faudra sans doute faire un réassort !", ajoute-t-il.

Jean-François, supporter et père de deux enfants qu'il emmène au stade ce vendredi, pousse la porte de la boutique et achète une plaque Stade brestois à apposer derrière sa voiture : "pour aller au Pays basque, et pourquoi pas à Guingamp, à Nantes, à Lorient! " ironise-t-il.