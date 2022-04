"Allez les Merlus !" : à la rencontre de Tom, le coiffeur le plus rock'n'roll de Londres et fan du FC Lorient

Tom est coiffeur dans le Nord de Londres. Dans son salon, la musique c’est celle qu’il aime, de la pop anglaise le plus souvent. Il a d’ailleurs un vrai look de chanteur des années 70, rouflaquettes et cheveux longs. Sur les murs pas de photo de coupe de cheveux à la mode mais des clichés de footballeurs. Comme tout Londonien qui se respecte, il supporte un club du coin depuis toujours, actuellement en 4e division. Mais depuis quelques années, il s’est aussi entiché du FC Lorient dont il arbore fièrement le maillot.

"Mon équipe, c’est Leyton Orient qui est souvent abrégé en L-Orient dans les comptes rendus des journaux. Comme Lorient ! C’est comme ça que j’ai commencé à suivre les résultats. Et puis j’ai appris que l’un de mes clients, Gaël, venait de Lorient alors on a parlé de nos équipes, il a adopté la mienne, Leyton Orient, et j’ai adopté la sienne, Lorient", explique-t-il.

Soutenir le FC Lorient , "un choix facile"

Surtout que Tom a de bonnes raisons d'aimer le FC Lorient : "Mon salon est orange vif comme les couleurs de Lorient alors je fais ma petite part pour l’équipe ici à Londres. Tout le monde soutient une équipe, tu la choisis pour les raisons que tu veux mais si tu ne viens pas de là, tu n’as pas connexion géographique. Moi je supporte Leyton Orient parce que mon père m’a emmené là-bas quand j’étais gosse. C’est un club de Londres. Je ne comprends pas les gens qui supportent Manchester United alors qu’ils sont originaires de Londres."

Ce choix de soutenir Lorient, en plus de Leyton Orient est donc devenu une évidence pour le coiffeur rock'n'roll : "A l’étranger, tu peux choisir ton favori pour n’importe quelle raison. Avec Lorient, je suis tombé sur une équipe qui a les mêmes couleurs que mon salon et le même nom que mon club, c’est un choix facile."

"Allez les Mérous"

Maillot de Lorient sur le dos, Tom regarde chaque semaine le classement de Ligue 1 et chaque semaine, de l’autre côté de la Manche, il encourage les Merlus même si ce mot lui pose de gros problèmes d’accent et quand on l’écoute dire "Allez les Merlus !" on a plutôt l’impression qu’il dit "Allez les Mérous !"