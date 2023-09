Allianz Riviera : la billetterie pour France - Gibraltar à Nice est ouverte !

Jean-Clair Todibo sera-t-il sur la pelouse de l'Allianz Riviera avec le maillot Bleu ? Impossible de le savoir à ce jour. En revanche pour avoir une chance de le voir, mieux vaut ne pas tarder à prendre vos places pour ce match entre l'Équipe de France et Gibraltar le 18 novembre prochain dans le cadre des éliminatoires au prochain Euro en Allemagne. La billetterie ouvre ce lundi après-midi sur le site de la FFF .

De 29 à 120 euros pour une place grand public

Les Bleus reviennent à Nice cinq ans après leur dernière venue. En mai 2018, avant le Mondial en Russie, ils avaient battu l'Italie et lancé leur aventure vers le titre mondial quelques semaines plus tard à Moscou. Pour ce match contre Gibraltar, les places mises à la vente pour le grand public sont vendues entre 29 et 120 euros.