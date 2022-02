DFCO - Daniel Congré : "aucun joueur ne se prend pour un mercenaire ou n'est pas accablé par une défaite"

Battu à domicile par Pau (1-0) lors de la 24e journée de Ligue 2, le DFCO déçoit, recule au classement (13e) et s'attitre les foudres de ses supporters, qui ont copieusement sifflé l'équipe à sa sortie du terrain au Stade Gaston Gérard. Dans ce contexte, le capitaine des "Rouges" Daniel Congré, élu "joueur du mois de janvier" par les supporters, était l'invité de 100% DFCO, lundi 14 février 2022. Cinquième épisode de notre fil rouge "Allô Daniel", quelques jours avant un déplacement qui s'annonce périlleux à Bastia.

Réécoutez l'émission avec Daniel Congré

REPLAY - "Allô Daniel", épisode 5 avec le capitaine du DFCO Daniel Congré Copier

Le match contre Pau, 13e défaite cette saison

"Il va falloir rebondir, comme souvent"

"Il y a la défaite, mais il y a aussi la manière. Même si la première mi-temps était correcte, la deuxième mi-temps, on a eu du mal à mettre du rythme, de l'intensité, ce qui nous a empêché de faire la différence. Ce but encaissé n'aurait pas du l'être, il y a un manque de sérieux, on ne fait pas le geste juste".

"Il va falloir rebondir, comme souvent, les résultats sont en dents-de-scie cette saison. On s'était mis à l'abri en janvier avec deux belles victoires et on retombe dans nos travers. Mais on ne va pas baisser la tête malgré tout, on va continuer à bosser pour continuer à prendre des points".

Comment expliquer le manque d'efficacité à domicile ?

Contre Pau, 62% de possession, 17 frappes, 4 cadrées, aucun but. Une sensation de déjà-vu sur des matchs à domicile cette saison. DFCO Nîmes, 66% de possession, 19 frappes, 3 cadrées, 1 but, défaite 2-1. DFCO - Paris FC, 66% de possession, 22 frappes, 3 cadrées, défaite 1-0. DFCO-Valenciennes, 59% de possession, 19 frappes, 5 cadrées, défaite 1-0.

"Force est de constater que face à des équipes regroupées, notamment quand elles ont ouvert le score, c'est compliqué de se créer des occasions et de faire le jeu. Il va falloir remédier à ce problème, parce qu'on a un potentiel offensif de qualité. En essayant de mettre plus de folie, avoir un jeu moins stéréotypé et puis se lâcher plus pour se créer des occasions. Sur ce match là, il a manqué de combinaisons, mais je ne dis pas que le problème est devant, je ne jette pas la pierre aux offensifs".

Des joueurs pas assez concernés ?

"On a trop de joueurs en dessous de leur niveau, qui ne sont pas assez concernés, qui n'ont pas conscience du club dans lequel il sont, donc ça donne des matchs comme ça", regrettait après le match contre Pau l'entraîneur dijonnais, Patrice Garande.

Daniel Congré : "C'est dur, mais c'est son ressenti. Il est à la tête de l'équipe depuis assez longtemps pour avoir sa perception des choses. Il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. A nous d'être bien plus concernés qu'actuellement et dans le nveau qu'on affiche. On ne cesse de répéter qu'on a un groupe avec beaucoup de qualités mais ça ne se voit pas. Il faut hausser notre niveau et être beaucoup plus exigeants envers nous-même".

Tout le monde est très déçu, il y a une volonté de bien faire. On se bouge, on essaye de faire les choses ensemble

"Une chose sur laquelle je peux vraiment parler, c'est l'implication des mecs. Il n'y en a aucun qui se prend pour un mercenaire, ou qui n'est pas accablé par une défaite. Au contraire, tout le monde est très déçu, il y a une volonté de bien faire. On se bouge, on essaye de faire les choses ensemble, mais il y a ce manque de réussite, ce petit détail qui fait tourner les matchs contre nous. Il faut rester unis et solidaires".

Les sifflets du public

"Je trouve ça même plutôt positif qu'il y ait eu des sifflets, ça veut dire qu'on a des supporters qui s'intéressent au club. Forcément, quand l'équipe ne joue pas bien et que le résultat n'est pas bon, il y a une déception, ça nous montre qu'il y a du soutien, même si ce sont des sifflets. On joue pour nous, pour le club mais aussi pour nos groupes de supporters, donc je trouve ça quand même positif qu'ils le manifestent de cette manière-là".

Son trophée de "joueur du mois" de janvier, décerné par les supporters

"C'est vrai que généralement ce sont souvent les offensifs qui sont récompensés. C'est une belle récompense, je suis content, j'ai notamment contribué avec un but contre Rodez, je pense que ça a en partie pesé dans la balance. C'est toujours touchant, d'autant plus que ce sont les supporters qui votent, donc merci à eux !"

Le prochain match à Bastia (qui n'a jamais perdu à domicile cette saison)

"C'est toujours des matchs compliqués là-bas à Bastia. Il faut qu'on ait un sursaut d'orgueil après les deux dernières prestations. La victoire est tout à fait possible".

"Le contexte corse est toujours particulier, il y a une très grande ferveur de la part des supporters, on est toujours très bien "accueillis" là bas, c'est pour ça, ça se dit que c'est bien plus compliqué d'aller jouer là-bas. Et puis il y a peut-être le trajet, l'air corse ... (rires). Trêve de plaisanterie, il y a toujours un engagement de la part des clubs corses qui est toujours très important".

Les objectifs pour la suite de la saison ?

"On est ambitieux, mais l'objectif après c'est de rester plus constants, ce serait bénéfique pour cette fin de saison et préparer la saison prochaine. On est ambitieux, même si avec la saison qu'on fait ça peut être délicat. L'ambition c'est de faire des séries, ça peut aller tellement vite. On reste ambitieux, mais il va falloir le montrer sur le terrain".

Pour la Saint-Valentin, l'interview "j'aime/j'aime pas", "cœur/cœur brisé"

Être capitaine ?

J'aime, ça donne des responsabilités supplémentaires. J'aime avoir des responsabilités dans la vie, c'est quelque chose qui me tient à cœur.

La reconnaissance terrain avant le début du match ?

Je ne sors pas. Je ne sors plus, plutôt. Quand j'ai commencé ma carrière, je sortais pour voir l'état des terrains. Il y a quasiment 20 ans, les terrains n'étaient pas forcément de très bonne qualité donc on y allait surtout pour reconnaitre le terrain. Aujourd'hui, ça a un peu dérivé, si on connait des joueurs de l'équipe adverse il y a un petit moment d'échange. Mais moi je ne sors plus. Si c'est dans le but de reconnaitre le terrain oui, mais sinon il n'y a pas forcément d'intérêt.

Le geste que vous aimez le plus réaliser ?

Le tacle glissé, je suis défenseur avant tout. Mais j'avoue qu'une belle tête pour offrir la victoire au DFCO, c 'est quand même très intéressant. Je suis partagé !

Le match, dans votre carrière, que vous avez le plus aimé jouer ?

C'est très compliqué ! Un qui me vient, c'est la dernière journée de la saison 2006/2007 avec Toulouse. On joue Bordeaux et on se qualifie pour la Ligue des champions, grâce à un scénario improbable. Il y avait une ambiance incroyable au Stadium, et c'était très marquant.

Le match qui vous a brisé le cœur ?

Un match où je me suis blessé. Contre Nancy, avec Toulouse. J'ai connu trois années où je me suis souvent blessé avec Toulouse au début de ma carrière.

Un autre sport que vous aimez?

Le basket. Je suis un peu le championnat de France, beaucoup la NBA. La JDA, j'ai promis d'y aller rapidement.

Les zones mixtes, les interviews après les matchs?

Non, ce n'est pas mon exercice préféré, mais ça reste une obligation. Il n'y a pas que des choses qu'on choisit dans le football, ça ne me dérange pas mais ce n'est pas mon exercice préféré.

Être le doyen du DFCO, à bientôt 37 ans ?

C'est la première fois, à Montpellier il y avait Hilton (rires) ! Je n'y accorde pas d'importance, j'aime bien, aucun soucis.

Ne jamais avoir eu de sélection avec l'Equipe de France ?

Pas de regrets, j'ai toujours donné le maximum dans ma carrière. Je n'ai pas le talent des défenseurs qui sont en équipe de France. Je suis content de ma carrière, ce n'était pas gagné au début mais j'ai su m'accrocher et j'en suis fier.

Voir Yassine Benzia quitter le DFCO (prêté en Turquie) après la fin du mercato ?

Yass' c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il part, et on ne peut pas le remplacer, donc double-peine.

