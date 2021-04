Allô, les Verts : l'AS Saint-Etienne appelle ses supporters pour entretenir le lien

L'objectif est de maintenir le lien si particulier qui unit le club à ceux qui "font" le Chaudron. Depuis le 29 mars, le service billetterie de l'ASSE est mobilisé pour joindre par téléphone les quelques 13.000 abonnés de la saison 2019-2020. Car faute de matchs avec du public dans le Chaudron et faute de pouvoir partager cette ferveur à Geoffroy Guichard, c'est l'ASSE qui vient prendre des nouvelles.

Depuis le 29 mars, l'équipe de la billetterie de l'ASSE appelle les abonnés pour que le club garde ses liens avec ses supporters Copier

Faute de les voir derrière son guichet, depuis 10 jours, Anaïs Durand appelle les abonnés directement chez eux. La référente billetterie et ses collègues ont déjà eu plus de 1200 personnes au bout du fil, ravies d'entendre quelqu'un de l'ASSE en cette période de crise sanitaire. "On parle un petit peu de foot mais pas que ! En fait, on prend tout simplement de leurs nouvelles, pour savoir s'ils sont pas trop impactés par la crise. J'avais hier au téléphone un jeune de 21 ans qui a mis neuf mois à retrottiner normalement. Donc ce genre d'opérations et de temps d'échange avec eux, c'est vraiment très très important".

Une discussion accompagnée au passage d'un message du numéro 8 stéphanois : "C'est Mahdi Camara au téléphone ! J'espère que vous allez bien ! On vit une saison compliquée mais on ne lâche pas. Vous nous manquez énormément. Prenez soin de vous et allez les Verts".

Des supporters appelés par catégories, dans le Kop Sud, dans le Kop Nord... Toutes les listes de contacts excel sont parfaitement organisées car il faut n'oublier personne explique Arnaud Jaouen : "On approche pratiquement les 13 000 abonnés donc cette campagne va durer sur un mois et demie précise le directeur général adjoint en charge des revenus de l'AS Saint-Etienne. Chaque abonné va être appelé et ces 13 000 abonnés, on se doit d'avoir un lien, une discussion avec eux de manière concrète sans passer par des réseaux sociaux ou des boites mail, histoire de garder vraiment ce lien privilégié. C'est tout naturellement que nous ne devons prendre soin de nos supporters, les comprendre et puis surtout répondre à leurs questions parce qu'il y a un manque de visibilité aujourd'hui, nous les premiers, et on a envie de leur dire tout simplement qu'ils nous manquent."

Et promis, si vous l'avez raté la semaine dernière, séance de rattrapage la semaine prochaine : Loïc Perrin, l'ancien capitaine emblématique des Verts va de nouveau reprendre le combiné pour lui aussi appeler quelques abonnés du club.