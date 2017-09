Allo Malherbe : Amiens et Régis Gurtner sur la route du SM Caen

Le quatrième numéro de Allo Malherbe de la saison revient ce lundi soir sur la troisième défaite de la saison du SM Caen. Le prochain match face à Amiens sera abordé avec notre invité, le gardien du club picard, Régis Gurtner.

Fin de série pour le SM Caen à Nantes (0-1) lors de la 6e journée de Ligue 1. Après trois victoires consécutives, les footballeurs caennais restent malgré cette défaite dans la première partie du classement (9e).

Le prochain rendez-vous à domicile face à Amiens ce samedi lors de la 7e journée fait partie de ces rencontres-clés à bien négocier. Le promu, avec six points et une quatorzième place, a plutôt bien réussi une entame de championnat compliquée : première journée au Parc des Princes (0-2) puis à St Etienne (0-3), réception hier de l'OM (0-2) et de Nice (3-0).

Régis Gurtner, le gardien d'Amiens passé dans sa carrière par la Normandie, viendra nous parler de ce parcours et de sa surprenante équipe en deuxième partie d'émission.

Venez donner vos impressions, votre analyse, vos commentaires sur notre antenne en appelant au 02.31.44.48.44. Deux places seront offertes après tirage au sort pour SM Caen - Amiens parmi les participants. Vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux avec #AlloMalherbe .