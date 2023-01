Allo Malherbe : Denis et Simon Morcel, travail en famille en équipe de France de Football

Allo Malherbe, votre émission consacrée aux Bleu et Rouge redémarre ce lundi soir à partir de 18h05. Pour débuter l'année 2023, nous reviendrons avec les auditeurs sur le nul du SM Caen à Saint Etienne (1-1) vendredi soir et sur l'actualité de leur club de cœur.

Nous aurons aussi dans nos studios Denis et Simon Morcel. L'un est kiné et a longtemps travaillé pour le SMC, le second est photographe et tous les deux ont pu travailler au Mondial au Qatar avec l'équipe de France de Football. Ils nous ferons partager leur façon de travailler et leurs souvenirs avec les Bleus.

Gagnez vos places pour SM Caen - Bordeaux

L'antenne vous est ouverte comme chaque lundi de 18h05 à 19h. Vous pouvez venir poser vos questions au 02.31.44.48.44 sur le SMC ou à nos invités. Deux places seront à gagner pour le prochain match des Caennais après tirage au sort parmi les participants en fin d'émission. Ce sera le 10 janvier à d'Ornano contre les Girondins de Bordeaux.

Vous pouvez aussi réagir via Twitter et #allomalherbe ou via notre Facebook Live.

Allo Malherbe à suivre ici en direct à partir de 18h05

