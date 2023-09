Allo Malherbe : l'ancien coach du SM Caen Patrice Garande consultant foot pour France Bleu Normandie

Il devient l'une des voix de France Bleu Normandie. L'ancien entraîneur du Stade Malherbe Caen, Patrice Garande, est officiellement notre consultant football. Annonce faite dans Allo Malherbe ce lundi 25 septembre. Patrice Garande interviendra notamment dans cette émission du lundi soir, mais il apportera également son analyse lors des matchs, diffusés sur France Bleu Normandie. "Je suis impatient de vivre ces émissions et ces matchs. C'est une autre manière de vivre le foot. Je suis très curieux de voir comment on vit une saison de l'extérieur, comment on suit une équipe. C'est une expérience qui va être très enrichissante", réagit le dernier coach à avoir fait monter le SM Caen en Ligue 1, en mai 2014.

ⓘ Publicité

loading

Apporter un éclairage et une analyse

En tant que joueur, Patrice Garande a été élu meilleur buteur de Ligue 1, avec l'AJ Auxerre, et champion Olympique à Los Angeles. En tant qu'entraîneur, il a dirigé les équipes de Dijon, de Toulouse, et du Stade Malherbe Caen. "Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de donner un point de vue d'entraineur. D'apporter mon expérience. J'ai remarqué que les interrogations des supporters ne trouvent pas toujours de réponse. Le but, est d'essayer d'apporter un éclairage, et pendant le match, d'analyser les techniques", justifie Patrice Garande. Alors, peut-on parler de reconversion ? "Oui", répond l'ex entraîneur. "J'ai eu la chance de vivre une vie extraordinaire à travers ma carrière de joueur, d'entraîneur, et la suite logique, c'est de rester dans ce milieu-là, à travers les médias", poursuit-il.