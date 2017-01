Allo Malherbe : L'épisode XX met les B à l'honneur : Bâche, Bonnet d'âne et Bastia

Allo Malherbe ce soir pour son 20e numéro revient sur le report du match entre le SM Caen et Nancy en raison du gel et malgré la bâche protectrice. Nous évoqueront également l'incapacité des footballeurs caennais à engranger des pts à l'extérieur et justement leur prochain voyage à Bastia samedi.

Le Stade Malherbe de Caen espérait poursuivre à domicile sur sa lancée (20pts en 10 journées) face à Nancy. Le gel en a décidé autrement malgré la protection de la pelouse par une bâche.

Sans jouer, les footballeurs caennais ont perdu deux places au classement de la Ligue 1 au moment de se rendre chez un adversaire direct pour le maintien : Bastia. Le bilan à l'extérieur du SM Caen ne plaide pas pour les Normands (1pt pris en 10 déplacements, personne fait pire en Ligue 1). Vont-ils améliorer leur statistique en Corse?

Ce lundi soir, nos confrères Nicolas Claich (Liberté Bonhomme) et Frédéric Happe (AFP) viendront apporter leur voix au débat. N'hésitez pas à en faire de même via le 02.31.44.48.44 ou par les réseaux sociaux #AlloMalherbe.