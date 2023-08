Allo Malherbe : l'obstacle corse en vue et Nicolas Seube en invité

Le SM Caen a poursuivi son sans-faute ce samedi en appliquant son tarif de début de saison à Concarneau (0-2). Allo Malherbe, votre émission hebdomadaire consacrée aux Rouge et Bleu y revient ce lundi soir à partir de 18h05. Avec six points pris, six buts d'inscrits et aucun d'encaissés, le SMC a effectué son meilleur départ de championnat depuis la saison 2013-2014. Le prochain match verra les Caennais affronter un ancien pensionnaire de Ligue 1 : l'AC Ajaccio. Les Corses vont-ils constituer le premier grand test des Malherbistes? Que vaut le SM Caen version Furlan? On attend vos appels et votre analyse au 02.31.44.48.44. Vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux avec notre page Facebook et #Allomalherbe via X (ex-Twitter).

ⓘ Publicité

Nicolas Seube en invité

Le directeur de la formation du SM Caen sera l'invité de Allo Malherbe. Il était membre de cette fameuse équipe de la saison 2013-2014, la dernière à avoir retrouvé la Ligue 1. Nicolas Seube évoquera la formation et la réserve caennaise qui reprendra le championnat de National 3 ce samedi face à Saint-Lô à 16h. Il donnera également sur les jeunes qui gravitent aux portes des pros

Deux places à gagner pour SM Caen - AC Ajaccio

Venez gagner pendant l'émission vos places pour le deuxième match de la saison à domicile du SM Caen samedi 26 août face à l'AC Ajaccio. Il suffit de vous inscrire en nous appelant à un quiz final autour des Rouge et Bleu et de la Ligue 2 en appelant le 02.31.44.48.44. Nous vous proposerons de gagner vos places dans un duel à base de questions à choix multiples.

loading