Allo Malherbe : la défaite à Rodez du SM Caen et la venue de Valenciennes qui se profile

Ce lundi, Allo Malherbe vous donne l'opportunité de discuter et de débriefer avec nous autour de l'actualité du SM Caen. Battus à Rodez (3-2), les Rouge et Bleu ont déçu. La saison est-elle déjà bâchée ? Attendez-vous une réaction face à Valenciennes ? On attend vos appels au 02.31.44.48.44