Allo Malherbe - La qualification en Coupe de France du SM Caen et la reprise du championnat

Par Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Après la trêve hivernale, Allo Malherbe reprend ce lundi soir et revient sur la qualification du SM Caen en Coupe de France face au Red Star (0-1). A peine le temps de savourer et il faut déjà penser au championnat et à la venue de Lille ce samedi à d'Ornano lors de la 20e journée de Ligue 1.