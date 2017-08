Allo Malherbe reprend du service sur une victoire du SM Caen

Allo Malherbe reprend ce lundi soir en conservant ses horaires (18h10 - 18h45) et ses bonnes habitudes : résumé et analyse du match face à Metz (1-0), Quizz et vos questions et analyses (via le 02.31.44.48.44 ou par les réseaux sociaux #AlloMalherbe).

Allo Malherbe redémarre sa saison comme l'an passé sur une victoire du SM Caen et sur les six premiers mois de l'année. Vous pouvez préparer vos questions et votre analyse sur les quatre premiers matchs du club de football normand.

A moins de quatre jours de la fin du Mercato et au moment d'aborder la trêve internationale, nous reviendrons sur le recrutement des Caennais, leur début de saison et le mois de septembre qui les attend.

Allo Malherbe, c'est tous les lundis de 18h10 à 18h45. Deux places sont à gagner pour le match SM Caen - Dijon après tirage au sort entre les participants au 02.31.44.48.44.