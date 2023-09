Allo Malherbe : Une double séance du SM Caen à D'Ornano pour se relancer?

Après la venue de Saint Etienne (1-2), le SM Caen s'est retrouvé au repos forcé pendant neuf jours ce qui lui vaut de perdre deux places au classement de la Ligue 2.

En attendant de jouer la semaine prochaine son match décalé à Bordeaux en raison de la Coupe du Monde de Rugby, le Stade Malherbe Caen va jouer deux rencontres de suite mardi soir face à Grenoble et samedi soir contre Guingamp. Etes-vous optimiste pour ce double rendez-vous à d'Ornano? Quelle composition d'équipe avec les forfaits de Emmanuel Ntim et de Bilal Brahimi? On attend vos questions au 02.31.44.48.44 ou via les réseaux sociaux et le Hashtag #Allomalherbe.

Les dernières infos autour des Rouge et Bleu

Nous ferons également le point de l'effectif Caennais et des dernières infos distillées lors de la conférence de presse d'avant-match qui aura eu lieu juste avant l'émission. Et nous aurons également un invité-surprise autour de la table. Il vient rejoindre l'équipe de France Bleu pour commenter et analyser les performances du SMC.

Gagnez vos place pour la réception de Grenoble

Venez gagner pendant l'émission vos places pour le quatrième match de la saison à domicile du SM Caen le mardi 26 septembre face à Grenoble . Il suffit de vous inscrire en nous appelant à un quiz final autour des Rouge et Bleu et de la Ligue 2 en appelant le 02.31.44.48.44. Nous vous proposerons de gagner vos places dans un duel à base de questions à choix multiples.

Allo Malherbe à écouter ici à partir de 18h05

