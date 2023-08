Allo Malherbe : Une place de leader et des jeunes à garder

Et de deux! Le SM Caen poursuit son sans-faute. Après s'être imposé au Paris FC ( 0-2), le Stade Malherbe n'a pas manqué sa rentrée cette fois au Stade D'Ornano ce samedi face à Pau (2-0). Etes-vous déjà impatient de jouer Concarneau ? Pensez-vous que les Rouge et Bleu peuvent s'installer dans la partie haute du classement de la Ligue 2 ? On attend vos avis, comme chaque lundi l'antenne est à vous dès 18h05. Il suffit de nous appeler au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir via les réseaux sociaux avec notre page Facebook ou le Hashtag #Allomalherbe.

Côté mercato, le coach du SMC Jean-Marc Furlan attend toujours deux recrues (Un offensif et un milieu défensif) et le club va chercher à conserver ses pépites du centre de Formation. Craignez-vous le départ d'un Norman Bassette ou d'un Tidiam Gomis , qui a fait ses premiers pas samedi soir avec les pros?

Xavier Gravelaine, invité de Allo Malherbe

Le directeur sportif de l'US Avranches évoquera avec nous la reprise du championnat National et donnera aussi son regard sur l'attaque du SM Caen. Xavier Gravelaine, deuxième meilleur buteur de l'Histoire du SMC avec 46 buts inscrits , est plus que jamais talonné par Alexandre Mendy (44 buts).

Deux places à gagner pour SM Caen - AC Ajaccio

Venez gagner pendant l'émission vos places pour le deuxième match de la saison à domicile du SM Caen samedi 26 août face à l'AC Ajaccio. Il suffit de vous inscrire en nous appelant à un quiz final autour des Rouge et Bleu et de la Ligue 2 en appelant le 02.31.44.48.44. Nous vous proposerons de gagner vos places dans un duel à base de questions à choix multiples.

Allo Malherbe à suivre ici ce lundi soir à partir de 18h05

