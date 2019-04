Allo Malherbe : Victoire contre Dijon, déplacement à Guingamp et remaniement en interne au programme

Par Boris Letondeur, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Ce lundi à 18h10, retrouvez Allo Malherbe, votre émission France Bleu sur l'actualité du Stade Malherbe de Caen. Nous attendons vos avis, vos questions aux 02.31.44.48.44 ou via Twitter - #AlloMalherbe - et Facebook. Au sommaire : la course au maintien et le remaniement de la cellule recrutement.